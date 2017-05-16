霹起41万元毒品捕3人 切断15万吸毒者供应源 国内新闻

（怡保16日讯）霹雳州肃毒组一天内侦破2宗贩毒活动，起获总值超过41万令吉的海洛因、K他命等毒品，并逮捕3名华印裔男女，包括一洗车中心东主。

霹雳州总警长拿督哈斯南指出，霹州肃毒组在5月14日凌晨2时10分左右以及下午约4时，分别在曼绒和巴里文打展开取缔行动。

他透露，警方展开的首宗取缔行动是突击曼绒一间娱乐场所，成功逮捕了一对年龄介于29岁至45岁的华裔男女，2人属好友关系，其中华裔女子为该娱乐场所女招待员。

“在行动中警方现场起获1万6000粒‘5仔’、2100粒摇头丸以及446.54克氯胺酮（K他命），总值约33万3594令吉。”他说，根据调查显示，被捕男女皆没有任何刑事和毒品前科，尿检结果对毒品呈阴性反应，而起获的毒品是在该娱乐场所内进行贩卖，该娱乐场所虽经营多年，但2人在该处进行贩毒活动约3个月。

他指出，2人目前遭警方延扣7天至本月21日以协助调查，同时警方也已向该娱乐场所东主录取口供，一旦调查发现该娱乐场所东主涉及贩毒活动，将会展开逮捕行动。

另有5同党在逃

另外，哈斯南表示，警方展开的第2宗取缔行动成功逮捕1名现年52岁的洗车中心东主，经调查发现落网男子是从槟城贩运毒品前来霹州，另外还有5名同党在逃，目前在警方的追缉中。

他透露，警方在逮捕该名男子时，对方正坐在摩托车上，经搜查起获3211克海洛因，总值约8万275令吉。同时警方也充公了嫌犯骑乘的摩托车。

他续说，调查显示该批毒品是在巴里文打和邻近地区进行贩卖，而该批毒品可供应给15万名瘾君子。

“该名印裔男子已遭警方延扣7天助查，初步调查显示嫌犯来自雪兰莪州，曾拥有4宗刑事和毒品前科，其尿检报告对毒品呈阴性反应。”

他披露，警方调查所获，与落网男子一同涉及贩毒活动另有5人，警方已掌握他们的身份。

他指出，警方援引1952年危险毒品法令39B条文，调查上述2宗毒品案。一旦在此条文下罪成，唯一刑罚为强制性死刑。出席新闻发布会者还包括霹雳州肃毒组主任拉威助理总监以及副主任拉迪夫警监。