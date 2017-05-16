疑工作时出意外 电线技工失足坠死 北马新闻

(亚罗士打16日讯)疑工作时意外从梯子跌下倒地，65岁华裔电线技工送院急救约7小时宣告不治。

这起工作意外是于周一上午约10时，在米都丹洛兴建中的住宅区发生，死者为马子华（业余乩童），来自米都诚信花园组屋，是米都诚信花园组屋达摩祖师坛坛主，遗下妻子以及1子1女。

达摩祖师坛坛主

死者是善信及徒弟们心目中的好师父。

据死者女婿郭文达(45岁，海鲜饭店业者)指出，其岳父一如往常每天上午约7时，陪同岳母一起吃早餐后，把岳母载到他们家，然后才去工作。

“没想到岳父好好的去工作不及1小时，家人就接获其意外消息，岳父就这么突然的离开了我们。”

他说，家人是在上午约10时接获消息，当时岳父已被送往米都新邦瓜拉政府诊疗所急救，他赶抵诊疗所时岳父已不醒人事，其嘴上留有血迹。在抢救过程当中，医务人员只允许家属望他一眼，并告诉他们要有心理准备。”

据他了解，事发当时，岳父一个人在屋子里面工作，其他同事都在屋外，没有人目击事发经过，只发现岳父不醒人事的倒在梯子旁，于是赶紧将他送院。

他指出，岳父当天下午被转送往米都苏丹娜峇嬉雅医院急救，于晚上约7时55分宣告不治。

忆起岳父生前点滴，他泪眼盈眶的说，他们一家5口跟岳父的感情都很好，其3名儿子自小就由岳父岳母照顾，岳父每天工作前和放工都会去他们家看看孙子，顺便载岳母回家，其14岁大儿子和外公感情最好，不过他在外公发生意外时，刚好代表吉州前往吉兰丹参加羽球比赛。

家属曾劝换工

死者的工作经常要往高处爬，家人曾劝他年纪已大，换一份比较轻松的工作，但他还是继续留守这份工作。

郭文达说，其岳父今年已65岁，且患有血压高及心脏病必须定时吃药，家人近几年曾劝他换工，不要再从事电线技工，因为经常要爬高爬低的非常危险，但岳父已习惯了这份工作，暂未考虑换工。

“这场意外来得太突然了，家人都难以接受。”