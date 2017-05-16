周内上载至网站 希联标志公开众投选 国内新闻

（吉隆坡16日讯）针对希望联盟未来所使用的共同标志，该联盟秘书拿督赛夫丁披露，秘书处已接获330项各阶层人民所提出的建议，希联4个成员党将会选出最终的10至12个标志，之后公开让民众投选，以决定希联未来所使用的共同标志。

他指出，在未来的一周之内，希联4成员党将会尽速选出最终的10至12个标志，并会上载至希联的网站上，公开让民众投选。

至于整个注册的过程需要多少时间，他则无法回答，并指还必须胥视社团注册局的批准时间。赛夫于是于今日在人民公正党总部，联同希联成员党代表一起召开新闻发布会时，如是指出。

他称，除了众多的标志设计图之外，许多建议者甚至拟出整套大选时的竞选策略，包括有T恤及其他竞选材料的设计，甚至有建议者表示在大选时，愿意成为志愿工作者，协助竞选，这让希联秘书处感动不已。

雪议员班底待开会讨论

另一方面，针对雪州州政府的行政议员班底的问题，赛夫丁指该秘书处在会议内有讨论，也表示关注，惟还是必须等待公正党的会议得出结论之后，才能评断，毕竟公正党是雪州州政府的最高领导单位。

由于伊斯兰党与公正党“断交”，导致雪州州政府内的3名州行政议员的未来动态，备受媒体的关注，大批媒体今日也涌往希联秘书处的新闻发布会，冀望能够获得一点眉目。

至于有建议指不仅雪州伊党州行政议员必须辞官，公正党在吉兰丹州有官职者，也应该辞职，赛夫丁则表示不方便评论此事。

而国家诚信党宣传主任卡立沙末则代为解答，认为目前的情况是伊党主动提出与公正党断交，理应的作法是在丹州，伊党撤去公正党代表的职务，而在雪州，伊党则应主动提出辞呈。

他称，目前的情况是，主动提出断交者，却要求保留在雪州州政府内，这一情况极为怪异。

此外，受询及议席分配谈判的事宜，赛夫丁则重申没有把门关死，表示希联向来的大愿景，是希望能与所有的反对党协商，这当中当然包括伊党。