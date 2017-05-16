陈亚才：马中建交当年发挥极致 中国因素对朝野影响不明朗 北马新闻

（槟城16日讯）时评人陈亚才认为，“中国因素”在来届全国大选对我国朝野政党的影响不明朗。

他说，按照以往最经典例子，即1974年马中建交，有关影响力在当时的全国大选发挥得淋漓尽致，恰巧的是，首相拿督斯里纳吉父亲敦拉萨是时任首相。而今，“中国因素”在大选选票方面所发挥的作用，似乎不明朗。

纳吉频访华、阿里巴巴创办人马云任大马经济顾问、中资在大马投资不少大项目等，陈亚才接受《光华日报》访问时指出，整体来看，此次“中国因素”会有不同层面影响。对比较年长，而且对中国有深厚感情的选民，及与中国经贸往来的商人，相信所产生的作用会比较显著。

不过，对于30岁左右的年轻选民，“中国因素”所产生的作用并不明显。他表示中国在马来西亚有很多投资项目，而且都是相当大的项目，其中焦点就是“大马城”，惟目前“大马城”的情况也不明朗。他解释“大马城”之前有利好因素，但目前已进入不明朗状态。中国首富王健林是否会参与投资也只是其之前意愿，现在都还未签约。

陈亚才指出，对于非华裔，中国投资对马来西亚到底好不好，无论是短期亦或长期，都有不同声音。当然，欢迎中资到马投资的并不少，这些人认为大马当前经济状况，有外资进来投资是好事。

“另一方面，中国在马来西亚投入策略性的投资，比如马六甲港口，就出现了反对的声音。反对声音最明显就是我国具代表性人物，前首相敦马哈迪，他担心我国主导权会松动。”

他说，对于马哈迪反对声音能在来届全国大选走多远，就得看其讲座走得多频密，毕竟对方是官方主流声音之外的另一个声音。

中若助解一马债务 如有变动亦受牵制

另一名时评人潘永强在受访时认为，“中国因素”对纳吉有利有弊。

“如中国支持纳吉解决一马发展公司债务，纳吉在财务上可解决压力，巫统党内各派系就不至于倒戈逼宫。相反的，如果中资放缓或有变，纳吉就有困难，所以在中资的投资项目，及提出的要求，纳吉可能会受制于中国而失去自主性。”

他说，纳吉若过度向中国倾斜，马哈迪和马来民族主义者会批评他忽视主权与马来人利益，而给纳吉在乡区马来票上有压力，造成部分马来票流失。