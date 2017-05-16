纳吉结束中国访问 取获4成果签9协议 国内新闻

（吉隆坡16日讯）首相拿督斯里纳吉说，他对中国的5天访问已经结束，并取得了让人鼓舞的收获，行程从杭州开始及在北京结束，并取得4大成果。

他指出，我国与中国签署了9项企业协议，涵盖了建筑、农业、经贸、基建等领域，总贸易额达到313亿令吉，大部分计划都会在我国进行。

他说，中国总理李克强也保证，中国政府会鼓励中国公司继续前来我国投资，这肯定能增加我国的就业机会，让我国迈向高收入国。

他今日在脸书“阿Jib哥”专页贴文说：“在双边关系上，中国国家主席习近平对我说，两国的双边关系正处于历史最佳，他也感谢马来西亚积极参与一带一路。我也感谢中国应允我的要求，增加我国棕油的进口额。”

他指出，关于他和习近平的交流，他相信我国会透过“一带一路”的倡议，尤其是在中国与多个国家连接，如中国与中亚、中国与欧洲、中国与东南亚，以及中国与东非等合作中，获益良多。

纳吉认为，“一带一路”如此庞大而全面的规模，必然会对各领域的发展注射一支强心剂，从而透过更好的基本建设，成为提高工业增长的催化剂。

“上苍保佑，在共同繁荣的理念与共赢局面下，我相信马来西亚与其他国家将能够’一带一路’的参与中，发挥自己的潜能。”

他说，马来西亚数码经济机构也与杭州市政府、阿里巴巴集团签署了谅解备忘录，我国将成为东南亚的数码经济枢纽，预料将取得双位数的成长，这对我国的中小型企业而言是一个好消息。

他透露，他在中国也与斯里兰卡总理拉尼尔进行了双边会谈，他向拉尼尔表达我国已经准备就绪与该国商讨马来西亚-斯里兰卡自由经贸协议，后者也欢迎我国公司前往该国投资。