槟首长宣布耗资2亿大计划 发展滨海国际商业服务中心 北马新闻

（槟城16日讯）槟州首席部长林冠英今日宣布槟州政府另一重大计划，即滨海国际商业服务中心（GBS by the Sea）计划，预耗资2亿令吉，并将在3年内完成。

他是于周二在一项记者会上，如此宣布。他强调，为配合槟州政府所推广的发展愿景蓝图，以及州内持续增长的国际性商业服务需求，槟政府将积极发展滨海国际商业服务中心相关的基础建设项目。滨海国际商业服务中心是接续3个星期前为翻新Mayang Mall而推展的GBS@Mayang后，在槟州发展蓝图中的下个着重项目。

他指出，这个计划的重点包括修复与翻新工程，以及建设一座以公共设备为主的新建筑，最重要的，是提升基础设施以符合马来西亚多媒体中心网络资源的标准。他认为，在加快槟州发展步伐方面，国际商业服务中心扮演转型成为以知识为本的经济体系的催化角色。

滨海国际商业服务中心坐落在峇六拜Technoplex，其地理位置拥有Sungai Tiram 及Penang Channel优越条件的国际商业服务涌泉。滨海国际商业服务中心预计将成为结合资讯工艺及研究发展等活动的整合中心。滨海国际商业服务中心楼高9层的建筑，预计将成为该区的地标，并享有濒海坐观第二大桥的绝佳景致。

这个项目预计于2020年完成，届时将拥有总共41万1000平方尺大的空间面积，分布于毗连的两栋分别8层及9层楼高的建筑中。除了多媒体中心的办事处以外，也将拥有包含2500个停车位的多层停车场、零售商店及餐饮业店面。这项计划预计能够提供3000个工作机会。

在场者，包括槟州第一副首长拉昔、行政议员林峰成、阿菲夫及槟州发展机构总经理罗斯里等。

尾指韧带受伤开刀 右手掌裹纱布

林冠英今日被记者发现右手掌被纱布包裹，在记者“好奇”的追问下，他回答说：“我是尾指的韧带受伤，我于昨日下午动了小手术！”

在记者接着追问，为何尾指韧带会受伤时，他也只回答说：“可能这是我已有‘年纪’的伤患吧！”。他还说：“所以如果你要跟我握手，握我的左手吧！”

较早在主持颁发2016槟州SPM卓越学生奖后，记者也追问手伤时，他透露，虽然手伤，他还可以签名。