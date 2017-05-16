章瑛：槟政府场地办体育活动 须向青体委会及主席申请 北马新闻

（槟城16日讯）对于日前在植物园举办的“荧光夜跑”（Neon Street Run）引起争议一事，槟州青年及体育委员会主席章瑛表示，为了民众的安全及杜绝任何活动涉及欺诈成分，槟州政府议决从今日起，所有在槟州政府场地举办的体育活动，一律必须向州青年及体育委员会及主席即她本人提出申请。

她表示，日前在植物园举办的“荧光夜跑”并没有获得槟岛市政厅的批准，令多达7000名参与者在危险路况下跑步。

“为了民众的安全和杜绝活动欺诈事件再度发生，所有在槟州政府场地举办的体育活动，都必须向我本人提出申请。”

她周二发表文告时指出，根据报导，于5月13日晚举办的荧光夜跑获得7000人参与，但参与者申诉没有获得主办当局所承诺派发的荧光衣服、荧光棒、荧光手环、还有完赛奖牌，多数参与者只收到一张参赛证书。

“荧光夜跑”未获市厅批准

她指出，该“混乱”事件发生后，槟州政府经向相关单位了解详情，并证实主办当局没有获得槟岛市政厅的批准，也没有与政府机关召开协调会议，导致参与的群众们暴露于繁忙的交通中，处于险象环生的情况。”

“至于提供场地的槟城植物园在批准场地前，已设声明限制最多5000名参与者，主办当局保证只有2000人参与，却收取了7000名参与者的费用。”

章瑛在文告中强调，槟州政府鼓励民间运动，从2008年开始，在槟州举办的马拉松比赛、骑车活动、三项铁人、跨越海峡游泳竞赛等赛事，皆获得热烈反应。

“尤其是甫落幕的2场‘我爱槟城’欢乐跑，威省一站有1万6000人参与，还创了大马纪录大全记录，全马最多人参与的欢乐跑。”

她表示，槟州政府严正看待荧光夜跑的事件，绝不允许有心人利用运动风气敛财。所以，为了参与者的安全，从今日开始，所有在州政府场地举办的体育活动， 主办单位都必须向青年体育委员会办事处提出申请。

“州青年及体育委员会将会严厉把关，所有主办单位及协办团体都会在以主办经验能力、透明度及责任态度上受到审核。”

她也强调，所有受到槟州青年及体育事务委员会认可(endorsed)的活动， 方可使用州徽。

任何申请可致电04-261 4590，或电邮chong.eng@penang.gov.my。