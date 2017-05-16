荒废员工宿舍传闹鬼 孙意志促移交有需要者管理 北马新闻

(威南16日讯)公共工程局任其高渊仄阿米娜的14间单层独立式员工宿舍荒废，恐沦为鬼屋！

甘榜仄阿米娜在2009年6月曾传出半夜鬼哭事件，还沸沸扬扬闹一阵子。现在公共工程局任由员工宿舍荒废，让人浮想联翩，甚至有人将宿舍空置与此事联想在一起。

爪夷区州议员孙意志周一傍晚在市议员方美铼、王育璇及当地社委会陪同下前往巡视。他促该局回应，如果确定不要了，就移交给其他需要者管理，以避免浪费公币及引来环境卫生问题。

他说，据知这宿舍在希联2008年执政时就已存在，据当地居民告知，这宿舍早前有员工居住，不过不知为何这几年却无人住。目前空置且失修，任由长野草及门窗被破坏。

“在2015年，水利灌溉局有向该局提出申请6间单位，已充为办事处用途，可惜至今未获得该局回应。”

孙意志说，他不断接获投诉，指这些荒废的宿舍已成为道友及有伤风化行为的场所，包括宿舍旁的一块2依格空地任由野草丛生。如果该局还不闻不管，他担心此情况会恶化，直接影响居民日常生活及安全，甚至健康。

有关14间单层独立式员工宿舍占地2英亩，位于高渊武吉班卓路老鹰园及仄阿米娜住宅区之间。

成了贼徒储藏室

方美铼说，他接过各种投诉，除了蛇鼠出没、杂草丛生积水，也成了贼徒的储藏室。市局有进入剪草也有发现了这些状况。当地居民指这些建筑物已有20年，他也会向市局查该局所提呈的建筑图测用途。