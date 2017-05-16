寄生虫染病增多 可能因爱吃壽司 国际新闻

英国广播公司（BBC）报导，医生们在英国医疗期刊上撰文指出，寄生虫传染病数量的增多或许与壽司在民众中越来越流行有关。

葡萄牙里斯本一家医院的医生们从一名患者体内取出寄生虫后表示，此前线虫病绝大多数都发生在有吃生鱼传统的日本，但欧洲国家这种疾病的发病率现在日渐增多。

这位患者肚子疼了1个星期，还伴有呕吐和发烧。他的血液检查呈现轻度炎症，而且他的肋骨内一阵阵犯痛。直到他随口说出他最近吃壽司了之后，医生们才怀疑他可能染上了线虫病。

报导引述医生建议说，爱吃鱼的人们一定先把鱼的内脏清除干净，然后把鱼至少冷冻4天后才能拿出来备用。而且，吃鱼一定要吃完全熟透了的鱼。

卫生福利部食药署建议民众，尽量避免生食或食用未煮熟之海鲜产品；调理产品时手部要清洁、食材要新鲜、用水要卫生，并避免交叉污染。

食药署也建议，因冷冻处理可杀死虫体，故提供生鲜鱼产品之业者，须落实食材管理，如海鲜产品应先以-35°C以下低温冷冻15小时以上，或-20°C冷冻7天以上，降低寄生虫感染的风险，维护消费者健康。