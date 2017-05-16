澳洲专家估计费时耗心力 香港巷斗母宫百年横彩修复有望 北马新闻

（槟城16日讯）香港巷斗母宫全宫都是宝，一幅清朝光绪年间由善信敬奉的金线刺绣“八仙庆贺”横彩，走过117个年头后或修复有望，但专家估计每修复三分之一部分，至少耗时半年。

要修复这幅手缝横彩被视为一件“大工程”，是因来自澳洲艺术实验室（ARTLAB）的文物修复权威安德鲁说，从初步观察，修复是幅横彩要靠专人“轮班”，一针一线重新绣上八仙图。“这不是一个人可以完成的，一针一线，一个人一天或只能绣上3小时，非常耗心力。”

初步估计，每三分之一横彩要耗上至少半年，整幅横彩预料要花逾年半。这幅横彩在清朝光绪年间，由斗母宫善信敬奉以贺九皇大帝宝诞。横彩长12尺、宽30寸，虽在岁月洗礼下破损处处，但横彩珍贵处除时代久远外，更展现当年善信对斗母宫的虔诚。

澳洲艺术实验室是世界负有盛名的文物保护和修复权威，曾参与修复的文物不计其数，重点文物有“印度圣雄”甘地遇刺时身穿的沙里，还有澳洲内战时期，起义工人手缝的国旗。

安德鲁说，由于他非中国刺绣专家，一切属初步鉴定。这幅刺绣由金线缝绣，上有八仙图和九皇大帝四个大字，加上金属铁环配件，有一定重量。横彩的重量给支撑红彩的底料压力、不断下垂，加上时日久远和环境因素，如空气的湿和温度等，便令横彩底料部份裂开、下垂，配鉓脱落和金、彩线褪色。

“我目前只能说，它是可能被修复好的。但一切或许要我同事克莉丝从澳洲飞来，亲自鉴定才能说准。”

克莉丝是实验室内专司中国刺绣的专家。实验室过去以来，有许多修复类似文物，如台湾庙宇的门彩等经验。只是，安德鲁也说，实验室早前修复的横彩，幅长较短小。

横彩百年前由本地善信从中国订制，副总务王振宋受询时说，以绣功看来猜测横彩出自当年的中国潮州。

洪敏芝要求勿用酸性物料作裱底

乔治市世遗机构总经理洪敏芝周二早上，派出机构成员到斗母宫，协助理事会将横彩以“卷筒式”方式，卷收横彩和送裱，并会在裱框时要求师傅，勿使用酸性物料作裱底质材。

安德鲁是实验室总监，周一受乔治市世遗机构之邀来槟，针对文物保护与修复，开设工作坊。因此，槟首长林冠英便邀其为横彩“把脉看诊”。槟榔屿头条路斗母宫恰逢今年庆175周年，被喻为东南亚历史最悠久的斗母宫。

祝友成：与理事会商讨后始决定修复

乔治市虽于2008年入遗，但大部分槟民对文物保育知识仍匮乏。安德鲁到访头条路斗母宫进行鉴定时，王振宋就将横彩折好后，装入“塑料袋”带来，令大伙莞尔。

之后，王振宋也听从安德鲁等教导，将横彩以平趟方式铺放桌上，减少底料因刺绣和配鉓等带来的压力，继续下垂或加速裂一轮、朽化。家有古旧文物者，被建议在拿取前戴上手套，避免手上的酸性和油脂，让文物尤其纸质文献糊朽。

头条路斗母宫175周年庆委会主席拿督斯里祝友成坦诚，文物保护和修复重要，但因修复经费不菲，一切需与理事会商讨后才能决定。“安德鲁有解释有两种做法，一是送到实验室修复，不然就是请其专家团队来槟，在此修复。无论如何，这需待安德鲁团队于今年杪前来鉴定状况，开出修复估价后，才能作商议。

王振宋补充，安德鲁不建议继续悬挂横彩，会造成压力、加速损坏。因此，理事会决定先给横彩裱框，减低环境因素造成破损。安德鲁提醒就算悬挂，也尽量以45度方式斜倾，减低压力。“但我们还是会在今年九皇爷175周年文物展上悬挂展出，过后便收起来。修不修则再视费用而定。”