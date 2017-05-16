槟华小学庆祝教师节 陈慧兼校长卸任调职 北马新闻

（槟城16日讯）槟华小学庆祝教师节，陈慧兼校长交棒子调往其他学校。

槟华小学今日上午举行2017年教师节庆典，这一天也是陈慧兼校长在槟华小学的最后一天。陈慧兼説，槟华小学终年缺少师资经费及其它种种挫折的压力下，居然越挫越勇，在去年的UPSR考试中摘下全槟各源流小学第一，全马华小第一的殊荣，创下了大型小学冠全槟以及全国华小第一的新纪录。

她指出，槟华小学辉煌的成就，并非侥幸得来，而是全校师生团结合作，努力拼搏的结果。代替她的是富有领导经验的黄渼茱校长，对方有爱心，负责任，又有干劲，希望大家支持黄校长，让她带领全校趁胜追击，再创高峰。

槟华四校董事会主席拿督林源明感谢陈慧兼掌校期间的服务和贡献，尤其是去年小学六年级UPSR考试，该校成绩冠全槟，也名列全国华小的榜首。他说，5月17日新上任的黄渼茱校长是名资深教育工作者，呼吁全校师生和黄校长密切配合，将槟华小学带领到另一个高峰。

家协主席李洁华医生说，家协今年将协助母校全面提升教学设备，包括提升24间电脑课室，吁请家长及校友出钱出力支持。槟华教师节典礼上，林源明、李洁华医生及槟华校友会署理主席詹绍莉等分别受邀颁发奖状给2016年度UPSR优秀生。