厦门华侨大学体育学院招收大马体育硕士 槟厦友好协会赞助37万 北马新闻

（槟城16日讯）厦门华侨大学体育学院招收大马体育硕士，槟厦友好协会赞助60万人民币（约37万5300令吉）供20名学生3年学费，吁有兴趣的学生尽快报名。

槟厦友好协会与厦门华侨大学体育学院，今日在St Jo’s签署合作招收华侨大学体育硕士研究生协议书。槟厦友好协会主席拿督斯里许廷忠在致词时指出，该会去年杪拜访华侨大学时已商讨开办硕士培训班的概念，今年1月双方签订备忘录。

他说，基于课程学费昂贵，该会毅然承担大部分的学费，以减低报读学生的负担，希望通过此，协助提高大马的体育水平，也让本地老师有机会攻读更高学位。他续称，中国的崛起使华语成为了全世界的重要语言之一，希望稿计划能达到抛砖引玉的效果，鼓励推出更多马中合作的计划。

受邀出席协议书签署仪式的槟州地方政府委员会主席曹观友则说，在中国驻槟总领馆总领事吴骏的推动下，北马区多个领域中已看见两国之间的合作，此次的合作象征马中友好关系与合作更上一层楼。

该大学体育学院院长邢尊明允诺，将提供最优秀的师资及最良好的管理给予该课程，不辜负大马的期望。华侨大学培养出多名国际著名运动员，包括羽球世界顶尖的羽毛球星林丹、谌龙斗士该校校友。该计划将为大马学士或在籍老师提供深造的机会，预料今年就能开课。

槟厦友好协会的奖学金以槟城人为优先，目前已有12人报名，有兴趣者可在6月30前拨电018-9697975了解详情。