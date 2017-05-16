去年大华银行协助企业客户 区域投资逾830亿 经济新闻

（吉隆坡16日讯）去年大华银行（UOB）在本区域中，协助企业客户拓展业务和投资总值高达830亿令吉，这较2015年增加两倍。

该银行说：“我们的外国直接投资（FDI）咨询部门一直站在前线帮助客户抓住本区域的商机。”

它称：“FDI咨询部门的数据显示，去年全球和亚洲企业在该地区投资的主要目的地是印尼、马来西亚、缅甸和新加坡。”

上述数据还显示，扩充到该地区的公司更有可能来自快速消费品、天然资源以及建筑和与建筑相关行业，以寻求发挥其增长潜力。

大华银行FDI咨询部门董事经理兼主管张山姆（译音）表示，由于东南亚的城市化非常快速，主要基础设施项目、收入和消费皆出现增长，因此该地区是一个具有吸引力的投资目的地。

他指出，通过东盟经济共同体，更加一体化的地区潜力已被证明对在该地区建立业务的公司是具有吸引力。

东盟的潜在经济增长是庞大的。根据该银行估计，东盟国家的国内生产总值将从目前的10兆8000亿令吉大幅扩大至2030年的35兆1000亿令吉。

张氏补充：“这将使东盟在2030年前成为全球第4大经济体。”

虽然东盟的长期前景是积极的，但他透露，在本地区投资时将会面临着不同的挑战，例如多元文化，这对寻求进军新市场的公司而言是一种挑战。

每个市场都有它自己的商业和文化实践，这必须被理解，以确保业务能够成功经营。

张氏补充：“我们拥有强大的合作伙伴网络，包括政府机构、贸易与行业协会以及专业服务供应商，它们将会帮助我们为客户提供超越银行业务的增值服务。”

在2011年大华银行是新加坡首家设立外国直接投资咨询部门的银行，为企业提供一站式服务，以及协助它们在本区域拓展商机。