套利回吐活动影响 隆股表现先盛后衰 经济新闻

（吉隆坡16日讯）今天大马股市表现先盛后衰，因受套利回吐活动的影响。重量级蓝筹股遭受一些卖压，但创业板股又受到投资者的追捧。

市场分析师称，随着隔夜美国股市上涨，以及国际原油价格大幅度扬升后，本地股市起初攀高，但较后却在套利回吐活动影响下，大市表现转呈软弱。

地缘政治风险，包括朝鲜成功试射导弹，以及全球发生勒索病毒攻击等，促使一些投资者持谨慎态度。

上周五一款名为“想哭”的勒索软件攻击了全球100多个国家的超过20万台电脑。

大马富时隆综合指数闭市时小跌0.50点而至1778.15点，较早一度涨至1787.54点。富时全股项黄金指数落9.15点而至12738.04点，但创业板指数微涨1.76点而至6492.32点。

金融股指数增1.22点至16408.95点，工商股指数晋31.42点至3293.44点，种植股指数添15.67点至8122.41点，然而产业股指数失2.60点至1317.24点，以及矿业股指数没有变动报506.61点。

大市的上升股有412只、下跌股达497只及408只企稳。

成交股额达35亿1538万3600股及总值38亿4029万1107令吉。