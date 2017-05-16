令吉升值至4.3200兑1美元

（吉隆坡16日讯）今日马币兑美元汇价续趋稳，以及兑其它主要货币亦大多走强。

交易员说，纽约地区制造业数据比预期差，导致美元受挫，以及有关石油输出国组织可能延长减产日期的消息，均对令吉产生激励作用。

纽约商品交易所6月原油期货价格周一闭市上涨1.01美元或2.1%，报每桶48.85美元，因沙地阿拉伯与俄罗斯能源部长发表联合声明，支持将石油输出国组织主导的减产协议延期9个月。

令吉兑美元闭市时报4.3200/ 3230，较昨日之4.3250/3300略升值。开市时，1美元兑4.3160/3210。

此外，令吉兑新加坡元汇率由昨日闭市之3.0913/0953走强至3.0903/ 0929、兑每百日圆由3.8126/ 8173趋稳至3.8038/8075、兑英镑由5.5901/5983增值至5.5659/5706，以及兑欧元由4.7372/7439趋软至4.7706/7756。

另外，中国外汇交易中心公布，5月16日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元兑6.8790人民币，上涨62点。此外，1欧元兑7.5655人民币、100日圆兑6.0622人民币、1港元兑0.88329人民币、1英镑兑8.8892人民币、1新加坡元兑4.9308人民币以及1人民币兑0.62743令吉。