美股道指涨85点标普纳指再创新高 经济新闻

（纽约16日电）周一美国股市攀高，标普500指数与纳指再创历史新高。能源与银行股领涨。俄罗斯与沙地能源部长建议将减产协议延期至2018年3月，推动油价攀高。

道琼斯工业指数闭市涨85.40点或0.41%至20982.01点；标准普尔500指数起11.42点或0.48%至2402.32点；纳斯达克综合指数起28.44点或0.46%至6149.67点。

以科技股为主的纳斯达克综合指数最高上涨至6153.04点，标普500指数最高触及2404.05点，均创历来新高。科技股的上涨在很大程度上应该归功于Facebook与谷歌的母公司Alphabet。

标普500指数中的能源股领涨。受到原油期货价格大幅上涨推动，能源股普遍上扬。

思科成为道指30成分股中的领涨者，之前发生的大规模网络攻击事件令网络安全股普遍上涨。

上周五一款名为“想哭”的勒索软件攻击了全球100多个国家的超过20万台电脑。该电脑病毒锁定了许多汽车生产厂、医院与学校的电脑系统。

美国总统特朗普已命令美国国家安全顾问汤姆博斯在召开安全会议，评估此次网络攻击带来的威胁。

美国白宫表示：全球有150个国家、30万台设备受“想哭”勒索病毒袭击；已支付的赎金不到7万美元，没有出现支付赎金后数据被修复的情况；我们不知道谁是勒索病毒的幕后策划者；司法部正在考虑联邦调查局局长人选。

PureFunds ISE网络安全ETF上涨超过3%，创今年来最大涨幅。

与此同时，朝鲜在周末宣称该国已经试射了能搭载核弹头的新型导弹。不过美国军方的太平洋司令部周日表示，朝鲜发射的导弹“不符合洲际弹道导弹”的特征，韩国军方对朝鲜宣称的“再入大气层”技术新进展不屑一顾。

但无论如何，投资者似乎并未受到上述因素的影响。

欧股连续两日上涨 英股和德股创新高

周一欧洲股市小涨，因原油和金属价格上涨推动大宗商品股攀升。

泛欧斯托克600指数闭市微涨0.1%，报395.97点，连续第2个交易日走高，从而使得该指数保持在自2015年8月份以来的高点附近。在该指数的成分股中，原油和天然气、基本材料以及金融股的表现是最好的，但医疗、消费者相关和电讯股则有所下跌。

能源股和矿业股的上涨拉动英国富时100指数闭市微涨18.98点或0.3%，创下了7454.37点的闭市历史新高。与此同时，德国DAX 30指数也同样创下了闭市历史新高，该指数闭市起36.63点或0.3%而至12807.04点，其成分股中公用事业公司RWE AG股价上涨3.9%，原因是该公司重申了全年业绩预期，并称其将在2017年终派发每股50欧仙（约合55美仙）的股息。法国股市CAC 40指数闭市上涨11.98点或0.2%至5417.40点。