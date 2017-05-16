朝鲜展示核力量 纽约金价创两周新高 经济新闻

（纽约16日电）由于受到朝鲜展示核力量影响，纽约黄金期货价格周一闭市于近两周以来新高。此外，中国在周末发表的推动基础建设项目的言论推动铂金、铜与白银上涨。

纽约商品交易所6月份交付的黄金期货价格上涨2.30美元或0.2%，闭市于每安士1230美元，为5月3日以来的最高闭市价。

此外，7月白银期货价格上涨20.1美仙或1.2%，闭市于每安士16.603美元。7月铜期货价格上涨1.5美仙或0.6%，闭市报每磅2.539美元。

7月铂金期货价格上涨11.20美元或1.2%，闭市于每安士928.70美元，创两周以来最高闭市价。6月钯金期货价格下跌6.50美元或0.6%，闭市于每安士797美元。

一名市场策略师表示：“一些地缘政治风险令黄金期货得到支撑，比方说朝鲜成功试射导弹，全球发生勒索病毒攻击等。”

朝鲜周一表示，该国在周日成功试射了新开发的中短程导弹，试验目标是验证携带“大量重型核弹头”的能力。

黄金还得到美元指数走软的推动。

此外，市场还在关注中国在周末提出的为“一带一路”策略提供约1000亿美元新融资的言论。

金属期货市场明显表现出对中国的乐观预期，市场忽略了周一早上中国公布的疲软经济数据。