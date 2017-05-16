不打红土专注硬草地 费德勒弃战法网 体育新闻

(苏黎世16日综合电)“瑞士天王”费德勒周一决定退出将于5月下旬拉开帷幕的法国网球公开赛，将今年的主要精力放在草地以及硬地赛季上。

费德勒在其个人社交账号的声明中说：“很遗憾，我决定不参加法网赛事。过去一个月里，我在赛场内外努力训练，但为尽可能在未来数年内参加ATP巡回赛事，我认为最好的办法是退出今年的红土赛季，将主要精力放在草地和硬地赛季上。”

这是35岁的费德勒连续第二年无缘这项红土赛季最重头赛事，去年他因膝伤和背伤近17年来首次缺席。“费天王”进入2017年后状态势不可挡，先是在年初的澳网中捧得第18座大满贯赛事冠军奖杯，又在印第安韦尔斯与迈阿密两项大师赛中夺冠。不过费德勒此后选择休战调整，为此缺席了红土赛季的多项赛事。

延续运动生涯选择性参赛

“今年开头对我而言是梦幻般的，但我需要认识到，赛程安排是延续我运动生涯的关键因素。因此我的团队和我本人都认为，仅仅参加红土赛季的一项赛事，不利于我的网球生涯，也不利于我为剩余赛程做好体能方面的准备，”费德勒说。

他最后表示，会想念那些一直支持自己的法国网球迷，并期待来年能在罗兰加洛斯见到他们。

费德勒在四大满贯赛事里尤以法网夺冠次数最少，他仅在2009年拿到过一次冠军。温网是费德勒的“福地”，他在该项赛事中7次捧杯，澳网和美网夺冠均为5次。