笑傲法甲年度最佳评选 摩纳哥再拿1分就称王 体育新闻

(巴黎16日综合电)法国职业球员工会(UNFP)周一公布了法甲年度各大奖项得主，效力于巴黎圣日曼的乌拉圭射脚卡瓦尼获得最佳球员称号。基本锁定本赛季法甲冠军的摩纳哥成为当晚最大赢家，拿到最佳年轻球员、最佳主帅以及最佳门将三个奖项，在最佳阵容11人中也占据最多的6席。

卡瓦尼荣膺最佳球员

本赛季法甲还剩最后一轮，卡瓦尼共为“大巴黎”攻入35粒联赛进球，创造其个人单赛季联赛进球数纪录，距离前队友伊布拉欣莫维奇保持的38球纪录还有三球差距。

摩纳哥目前在少赛一场的情况下领先巴黎圣日曼3分，而且手握巨大的净胜球优势，基本锁定2000年后的首个联赛冠军。只要在本周四与圣艾蒂安的补赛中拿到一场平局，便可为这场冠军争夺战盖棺论定。出色的战绩也为摩纳哥主帅和球员在此次奖项评选中加分不少。

在最佳主帅评选中，雅尔丁击败尼斯的法夫尔、巴黎圣日曼的埃梅里，以及波尔多的古尔韦内克后当选。除了基本到手的联赛冠军，雅尔丁还带领摩纳哥晋级欧冠四强，法联杯和法国杯分别闯入决赛和半决赛。摩纳哥本赛季各项赛事轰入153球，其中联赛102球。

18岁的摩纳哥小将姆巴佩无疑是当今世界足坛最红新星之一，各项赛事攻入25球，这让他毫无悬念地当选法甲最佳年轻球员。

法甲年度最佳荣誉榜

最佳球员：卡瓦尼(巴黎圣日曼)最佳年轻球员：姆巴佩(摩纳哥)

最佳门将：苏巴西奇(摩纳哥)最佳主帅：雅尔迪姆(摩纳哥)

★法国海外最佳球员：坎特(切尔西)

最佳阵容(433)

门将：苏巴西奇(摩纳哥)

后卫：西迪贝(摩纳哥)、格利克(摩纳哥)、蒂亚戈·席尔瓦(巴黎圣日曼)、门迪(摩纳哥)

中场：贝尔纳多·席尔瓦(摩纳哥)、维拉蒂(巴黎圣日曼)、塞里(尼斯)

前锋：拉卡泽特(里昂)、卡瓦尼(巴黎圣日曼)、姆巴佩(摩纳哥)