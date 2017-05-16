JJPTR办事处门深锁 社交网群组也没更新消息 北马新闻

（槟城16日讯）JJPTR办事处人去楼空门深锁外，就连该公司平时与会员沟通的社交网群组平台，也没有更新消息。

自警方上周五上门取缔JJPTR位于槟州的8间办公室后，这些办公室至今仍没再开门运作，更不见投资者上门。此外，他们的社交网群组，这几天来已经没再更新任何消息，创办人李宗圣已没有发布过任何视频或声频。

全国警察商业罪案调查局总监拿督阿克里沙尼上周五证实，“解救普通人”（JJPTR）投资崩盘疑云事件中纷扰多时后，5个执法单位联合展开拘捕行动，拘捕19名员工与投资者，并带走一些文件助查。

自该行动后，JJPTR位于槟州的多家办公室便挂牌休息，停止运作。警方于周二宣布逮捕创办人李宗圣，而本报记者随后走访问JJPTR槟岛4家办公室时，发现所有办公室大门深锁，就连记者按门铃也没人回应。

记者随后向附近商家询问，对方均指并未见任何职员到办公室。记者也发现，霹雳路总部办公室的门口放有英达丽水信件，显示该总部已有一段时间没开门，导致信件无人取走。不仅如此，就连平时会在1时前来的索取退款的投资者也不见踪影。