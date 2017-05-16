特里破门 小法绝杀沃福特 蓝军追30胜 体育新闻

(伦敦16日综合电)英超冠军切尔西将在最后一轮力争破纪录的30场胜利，以便在盛大的加冕仪式中喜上加喜。

大马时间周二凌晨结束的补赛中，切尔西主场4比3胜沃福特，29场胜利追平了英超纪录。蓝军的最后一场联赛于大马时间5月21日晚10时开赛，主场迎战已降级的逊德兰。此外，切尔西与阿仙纳将在大马时间5月28日凌晨零时30分开始，相争英足总杯冠军。

切尔西主帅孔蒂赛后说：“现在我们的目标是赢下30场英超，这可能是一项纪录。”

蓝军平了本身的纪录，在2004/05及2005/06赛季，切尔西同样在联赛中取得了29场胜利。如果切尔西拿下30胜，他们也将取得英超历史上的第二高分，仅次于2004/05赛季穆里尼奥率领蓝军创造的95分。

此外，本场比赛中还有多个有趣的数据：巴舒亚伊本场打入联赛第3球，而这仅仅是他第4次在联赛中射正目标。特里则打入了自己485天以来的第一个联赛进球，这让他连续第17个赛季取得进球。上一次他在英超中进球还要追溯到2016年1月16日。

本场比赛阿斯皮利奎塔继续首发并打满全场，如果最后一轮也首发，他将成为英超史上第4位联赛全勤的冠军球队成员，此前三位是帕利斯特、特里和摩根。

上半场，特里打入赛季首球，但他1分钟后送出乌龙助攻，卡普埃扳平比分，阿斯皮利奎塔远射破门。下半场，巴舒亚伊扩大比分，扬马特一条龙破门，奥卡卡替补登场扳平比分，威廉助攻替补登场的法布雷加斯打入绝杀，普勒德尔补时染红。

沃福特的卡普埃是本赛季唯一主客场对阵切尔西均取得进球的球员，不过这也没能阻止他的球队被蓝军双杀。这样，沃福特近6次在史丹福桥均未能取胜(4平2负)，他们上一次在这里取胜已经是1986年的事情了。

切尔西二队防线千疮百孔

切尔西想成为第一支单赛季赢得30场胜利的球队，也许有点难。本轮，队长特里领衔9人轮换，最终仅能险胜沃福特。

蓝军最后一轮或许继续让主力们休息。本轮，哈扎德和阿斯皮利奎塔依旧首发，祖玛、阿克、查洛巴和肯尼迪这些难以获得表现机会的年轻球员如愿登场，但他们的表现着实令主队球迷捏了把汗。

肯尼迪此役担任球队左翼，进攻中多次出现失误，传球和射门的时机掌握的并不合适，只有在防守端上演了几次精彩的铲断。而被视为未来后防支柱的祖玛、阿克，则屡屡成为沃福特球员庆祝破门的背景板。

纵观本场比赛，切尔西的三个丢球均具有偶然性，或者说都是球员们三次失误送给了对手三个大礼。特里、祖玛和阿克的三中卫组合让球队的防守能力下降了一个档次，蓝军防线可谓千疮百孔。