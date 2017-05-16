李宗圣被延扣3天助查 警扣押车逾3万现金等(视频) 国内新闻

（吉隆坡16日讯）随着警队高层“剧透”，全国警方今日凌晨出动，拘捕疑涉及金钱游戏的“解救普通人”（JJPTR）创办人李宗圣，并押往法庭申请扣留令，延长3天协助调查。

除了李宗圣，他的两名助理一并落网，而警方扣押一辆本田雅各轿车、2万930令吉现金、5台手机、11张银行卡及各相关文件资料。

全国商业罪案组主任拿督阿克里沙尼发文告证实说，警方是于凌晨4时30分，在雪兰莪州八打灵再也展开逮捕行动，扣押李宗圣及其两名分别28至29岁的助理。

下午2时30分，警方将3人带上巴生法庭申请扣留令，获得推事批准延扣3天，直到本周五（19日）。

媒体得悉此消息，已在法庭等候，发现身着便服的李宗圣等人，全程低头不语，不发一言。

警方援引刑事法典第420（欺骗）条文，调查此案。

较早前，阿克里透露，“解救普通人”涉及集资高达17亿令吉。

他发文告说，在接获投报后，全国警方反洗黑钱特别小组联同国家银行、大马公司注册委员会、税收局及全国税务执法组、全国网络安全小组，在槟城8个场所展开雷霆行动，分别突袭疑是该金钱游戏的办公室及营运地点，扣留15名职员及4名投资人协助调查。这些人介于23至40岁。

他指出，警方在行动中起获7台桌面及手提电脑、收银机、数百份公司文件、电视机、闭路电视及3300令吉现款。

警方也援引反洗黑钱法令及2001年反恐融资非法行动法令下，冻结“解救普通人”的数个银行户头。