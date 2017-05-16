谁在散布WannaCry？ 传朝鲜为幕后黑手 国际新闻

有传朝鲜为是发动网络勒索攻击的幕后黑手。

WannaCry连日来攻击数以十万计电脑。

（华盛顿16日综合电）网络勒索攻击自上周五爆发后，全球数十万电脑受到勒索软件“WannaCry”攻击，各国同时追踪发动是次攻击的幕后黑手。有电脑保安公司表示，今次攻击的幕后黑手可能是朝鲜，因为他们发现WannaCry早期版本所使用的部份编码，与朝鲜骇客组织Lazarus相同。

网络保安公司Symantec和卡巴斯基表示，他们从WannaCry在今年二月的版本中，发现其部份编码与朝鲜骇客组织Lazarus所采用的编码相同。卡巴斯基在声明中表示：“虽然他们发现了这些关系，但这只是一些很微不足道的关联，我们仍然在调查当中。”另有分析指，外界很难追溯幕后黑手。

有传媒向朝鲜驻联合国代表查询有关说法，但未获回覆。

卡巴斯基上月曾发表报告，指Lazarus涉及全球18个国家和地区的金融机构网络攻击事件，目标包括台湾、哥斯达黎加、埃塞俄比亚、加蓬、印度、印尼、伊拉克、肯雅、马来西亚、尼日利亚、波兰、泰国及乌拉圭等地的金融机构；报告亦把去年孟加拉中央银行遭骇客盗取8100万美元（约3.5亿令吉）的事件，指向Lazarus。

Lazarus的活动可追溯到2009年，而2013年韩国的银行和广播公司发生严重的网络攻击事件，以及2014年索尼影业推出电影《刺杀金正恩》后遭受大规模攻击，也被怀疑与Lazarus有关。

白宫：支付骇客赎金未让数据恢复

美国白宫周一（15日）说，名为WannaCry的勒索软件现已入侵约150个国家的逾30万台电脑。骇客至今已非法攫取不到7万美元赎金，但据美方所知，支付赎金并未让任何数据恢复。

美国国土安全与反恐助理博塞特指出，这款勒索软件目前共出现三款变种，但只要给操作系统打上补丁，即可防止所有病毒变种的感染。

本月12日，WannaCry勒索软件入侵了英国45个公关医疗机构，将这些机构的电脑中的文件进行加密，并要求支付赎金。此后，这一勒索软件在全球范围内“兴风作浪”。多位网络安全专家认为，这一勒索软件源自美国国家安全局上月被泄露的信息。

WannaCry散布速度减慢

勒索软件“WannaCry”自上周五起攻击全球逾150国家及地区的电脑，并向用家勒索赎金。美国国土安全及反恐顾问博塞特周一表示，全球约有30万部电脑受袭，而美国政府系统未有被入侵。

外界早前预计病毒会在周一大爆发，但其散布速度比预期慢，欧洲刑警表示欧洲的情况已稳定下来。博塞特表示，已发现3个WannaCry变种，正与英国官方密切监察情况。美国有少数电脑受影响，包括联邦快递公司，但联邦政府系统并无中招。他又指，没有接到民间因缴付赎金而获解锁的报告。

事件发生后，政府及电脑保安专家都呼吁民众不要支付赎金，以免让骇客得逞。此消息不断传出下，有电脑保安专家估计骇客至少只收到不足7万美元赎金，以病毒的爆发规模而言，所收得的赎金可算较少。

英国的电脑保安公司总裁史密斯表示，他认为过了骇客订下的3天限期后，要求的赎金会加至每部电脑600美元，届时骇客所收到的赎金将会更多。另外，加拿大电信传媒公司“加拿大贝尔”周一称，公司客户的电邮遭骇客非法入侵，涉及约190万个常用电邮及1700多个姓名和电话资料，但强调与WannaCry无关。

斥政府积漏洞情报 微软总裁吁吸取受袭教训

勒索软件WannaCry大举攻击全球微软作业系统的用家，美国国安局疑是技术源头。微软总裁史密斯（Brad Smith）周日就事件在网志中，直斥政府组织积存作业系统的漏洞情报，并呼吁今次事件可警醒世人。

史密斯写道，被利用作攻击的系统漏洞本可以透过3月发布的更新程式预防，惟全球有大量多家都未有更新，令社会受到莫大影响，又指微软已尽力协助用户。

另外史密斯又指：“今次攻击是好例子证明，政府组织积存作业系统漏洞情报是一大问题。”他又写道：“各国政府应视今次事件为警号，若那些漏洞再被利用，对社会损害极大。”

正身处北京的俄罗斯总统普京回应事件，他认为正如史密斯所言，美国的情报部门是勒索软件的源头，他又认为此事必须以国际政治层面来讨论解决方法。由于美国早前多次批评俄罗斯发动骇客攻击事件，普京谓：“今次事件与俄方完全无关。”