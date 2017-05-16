加勒比海盗新片被盗？迪士尼CEO遭黑客勒索

全球多个电脑网络受到勒索软件“WannaCry”(又称“WanaCrypt0r 2.0”)攻击，黑客勒索潮不绝，连迪士尼也中招。华特迪士尼公司行政总裁艾格(Bob Iger)周一在员工会议上透露，有黑客盗取了迪士尼的最新未发布重点电影，威胁要把其公诸于世，但迪士尼坚拒付“赎金”。

美国传媒报道，艾格在纽约举行的一个员工大会上透露，公司一套电影被黑客盗取，他们威胁如不付赎金，就会发布电影首5分钟片段，之后再收不到钱的话，就会逐次公开20分钟片段。艾格表示，黑客勒索大笔比特币，但没透露金额。他亦没透露今次事件是否与肆虐全球网络的“WannaCry”幕后黑手有关。迪士尼正与联邦调查人员合作，并拒绝付赎金。

外界有传，被盗的迪士尼电影为《加勒比海盗：恶灵启航》，为同系列电影的第5集，定于5月26日上映。该系列电影为迪士尼的金蛋，自2003年第一集上映，已带来37.2亿美元收入。早前另有传迪士尼《星球大战8》电影粗剪版被盗及遭勒索，迪士尼未有回应。