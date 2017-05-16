厨师杀妻后分尸烹煮 警员入屋发现锅里煮着双脚
国际新闻

16/05/201712:20

澳洲Courier Mail网站报导，澳洲厨师福克（左）遭控诉在2014年谋杀他的印尼裔跨性別者妻子马扬（右），并试图将她的遗体分尸烹煮，以掩盖杀人事实。

澳洲Courier Mail网站报导，澳洲厨师福克（左）遭控诉在2014年谋杀他的印尼裔跨性別者妻子马扬（右），并试图将她的遗体分尸烹煮，以掩盖杀人事实。

曾目睹分尸案现场的澳洲警员今天在验尸审讯中表示，他们在布里斯本1间公寓发现炉子上正煮著被肢解的尸体，但他们一开始怀疑那只是个万圣节恶作剧。

澳洲Courier Mail网站与法新社报导，澳洲厨师福克被控在2014年谋杀他的印尼裔跨性別者妻子马扬（Mayang Prasetyo），并试图将她的遗体分尸烹煮，以掩盖杀人事实。

他们居住的公寓管理员报警，称这对夫妻在布里斯本的住处传出恶臭，警方因此发现这起骇人案件。

警员到达现场时，福克声称他必须将他的狗关起来，但却锁上门逃跑，躲进工业用垃圾箱后自杀。

警员马辉尼在布里斯本进行的验尸官审讯中表示，他与高级警员瑞德进入案发公寓时，发现地面血迹斑斑，锅里还煮著人类的双脚。

澳洲广播公司报导，马辉尼说，“一开始我以为那是某种恶心的恶作剧…万圣节或其他什么的。当我把事情整个凑在一起，我才明白这不是个恶作剧。”

今天开始为期3天的这次审讯披露，福克在案发前几周内寻求心理健康问题的治疗，可能导致这次事件。

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