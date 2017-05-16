一带一路 彭丽媛邀各国领导人配偶参观故宫

习近平夫人彭丽媛邀请出席“一带一路”国际合作高峰论坛的外方团长配偶参观世界文化遗产——故宫博物院，领略中华文化，了解中国同“一带一路”沿线国家源远流长的人文交流。

阿根廷总统夫人阿瓦达、捷克总统夫人泽曼诺娃、印度尼西亚总统夫人伊莉亚娜、肯尼亚总统夫人玛格丽特、老挝国家主席夫人坎蒙、瑞士联邦主席丈夫豪森、土耳其总统夫人埃米奈、乌兹别克斯坦总统夫人米尔济约耶娃、越南国家主席夫人阮氏贤、菲律宾总统女友艾凡希娜、斐济总理夫人玛丽亚、匈牙利总理夫人雷沃伊、意大利总理夫人毛罗、马来西亚首夫人罗斯玛、蒙古国总理夫人通格勒格、巴基斯坦总理夫人卡尔苏姆、斯里兰卡总理夫人麦特丽、希腊总理女友巴齐亚娜、国际货币基金组织总裁丈夫吉奥坎蒂等参加。

风和日丽，轻云流苏，彭丽媛和来宾们步入太和门，在高大雄伟的太和殿前合影留念。博物馆负责人介绍了故宫古今概况及其展现的中国历史和文化特点。彭丽媛同来宾边走边谈，她向客人们介绍故宫建筑特色，特别是前三殿名称中都有一个“和”字，蕴含着中国人民自古以来对和平、和谐的珍视和向往。在太和殿里，彭丽媛同来宾们一起参观故宫院藏“一带一路”主题精品文物展，在一件件珍贵文物前驻足，观看这些展品上中外文化元素的有机融合。

随后，彭丽媛和来宾们来到御花园。园中亭台轩敞，奇石罗布，古木苍翠，乐声回荡，来宾们缓步前行，沉浸在中国古代宫廷园林艺术营造的浓郁氛围中。在北京地区“非物质文化遗产”项目展示区，来宾们与非遗传承人亲切交流，了解景泰蓝、京绣的制作工艺，尝试亲手在景泰蓝铜胎上点蓝，近距离欣赏传统刺绣技法和当代设计师推陈出新的时装作品。

御花园澄瑞亭古朴典雅，装点一新。彭丽媛请来宾们共同欣赏文艺演出，包括舞蹈《丝韵唐风》、古琴与太极表演《山居吟》、无伴奏少年合唱、京剧表演选粹。来宾们对精彩的表演报以热烈掌声。彭丽媛说，今天我们一同体会了历史悠久的中华文化，也体会了千百年来中国同“一带一路”沿线国家绵延不断的人文交流。我们共同祝愿中国同各国的友好交流合作取得更加丰硕成果。