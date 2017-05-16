【星云大师全集】收录星云大师行佛结晶

本报特派、摄影：郑志贤

(高雄16日讯)《星云大师全集》编辑委员会委员妙开法师说，《全集》缘起于弟子们对大师的孝心及发心，他们希望在大师有生之年，为其收录一生行佛的智慧结晶，因此这并非大师圆寂前的最后心愿。

她强调，只要师父还健在，弟子们将会不断整理及收录师父的开示，把最好的呈献给十方大众。 她说，大师过去有很多著作，也发表了许多演词及开示，但没有被正式收录。

“我们曾向师父说，师父不嫌弃的话，就让弟子们来帮您收录这些著作及开示吧！也因为我们的孝心及发心，才会促成大师《全集》的诞生！”

妙开是针对大马媒体代表在高雄佛馆联访，提问大师推出《全集》是否他老人家圆寂前的最大心愿时，作此回应。365册的《全集》共分12大类，其中最值得推荐读者们阅读的两大类为《书信》及《读藏指导：佛经表解》。

“《书信》是大师过去多年来留下的书信，这是难得保留的重要史料。这些过去与星云大师书信往来的当代著名佛教人物包括印顺、圣严及证严等，他们的书信已收录于《全集》中。从这些书信，大家可以窥探大师行佛过程，以及大师与各界的互动往来。”

“至于值得推荐的另一项选集-《读藏指导：佛经表解》，此选集设有30余部佛教经典，皆以表解方式说明经典，让读者容易掌握及了解。”

妙开说，《星云大师全集》装整方式是台湾印刷界的首创，参与印刷的单位共有数家。 她提及编著过程时坦言，要编着365册的《全集》，难度高在于要为师父的一生行佛内容分类。即使过程困难，大师一句“我相信我的弟子”，激励了弟子们。

“师父是《全集》的总编辑，经我们分类师父的一生行佛内容、定下方向及纲目后，师父带领我们集体创作。”

询及其个人最想阅读大师《全集》中哪个选集时，妙开说，她最想阅读《读藏指导：佛经表解》。 妙开指，早前编著大师《全集》时，她每次请教大师，大师只说不行，也没给予答案，后来她才了解，大师要她自行参悟其中的道理。

“原来之前我一直都以自己的角度来编写大师著作，而这不代表星云大师。在这过程中，也让我参悟，融入了大师思想。”

《新闻背景》

去年10月杪，星云大师曾第3度中风被送到高雄长庚医院进行手术。

星云入院前，因在海外弘法奔波、讲演行程忙碌，作息不定，去年10月29日晚间出现呕吐及嗜睡等症状。

10月30日送医检查后，发现是左侧脑部出血性脑中风，隔天开刀移除脑中血块，术后意识恢复，病况稳定，仍在加护病房观察。

当时，院方指，星云手术恢复意识后，即要求回佛光山弘法，但医疗团队认为仍有风险，转送加护病房观察。大师经过约半个月在院休养后出院，返回佛光山。 现年91岁的星云患有高血压、高血糖及高血脂，2011年曾因缺血性脑中风在高雄长庚医院两度住院，经医疗团队治疗后恢复良好，血糖、血压、血脂这几年来也都受到控制。

星云大师生于江苏省，俗名李国深。他12岁出家，22岁赴台，首开电视弘法，在台弘法逾一甲子，海内外拥有广大信徒，并将道场据点推向全球。学界评论星云是台湾佛教界将佛教事业推广到世界的第一人，其创立的佛光山及后来扩建的佛陀纪念馆，成为两岸政商名流及民众朝圣和观光胜地。