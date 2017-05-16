网络赌博中心劫财劫色案 警捕1嫌犯追缉1人 国内新闻

（吉隆坡15日讯）网络赌博中心劫财劫色案；經過多日追捕，警方成功逮捕一名匿藏在家中的嫌犯，目前在追捕另一名嫌犯。

嫌犯被捕時，已剃光头，而且躲在床底企图逃过警方上門搜查，但最终被警方識破而束手就擒。

沙登警区主任梅格助理总监指出，落网的26岁印裔嫌犯与同伙于当天被旺沙马朱警方释放后，即分开逃跑，警方目前还在追缉另一名22岁的嫌犯。

他说，经初步调查，该嫌犯拥有2项涉毒前科，尿检呈阳性。

他指出，沙登警方于本月14日下午5时许，联同雪州重案组及瓜雪警方成立一个逾30人的小组，到瓜雪区某花园内的一个住家中进行突击检查。

“一名印裔女子前来应门，在警方表明身份后，同意合作让警方进入搜查。”

他表示，警方最终在睡房的床铺下，发现藏匿的嫌犯，当场将其逮捕归案。梅格说，警方至今仅接获业主投报指店铺被抢劫，但未接获受害者被强奸的投报。

“该两名年龄逾40岁的受害者，在事发后失踪，警方正在调查其行踪。”

吁2受害者现身报案

他呼吁两名受害者现身到警局报案，若无受害者作证，警方可能无法援引强奸条文控告嫌犯。

梅格透露，该距离沙登警区总部仅1公里距离的网路赌博中心以网吧注册，已营业1个月之久，警方还在调查业主是否持有合法执照。

警方将援引刑事法典第376（强奸）条文 及395（抢劫）条文调查此案。

此案于本月11日中午11时许发生，据了解，案发地点是位于雪州蒲种金銮镇一家网络赌博中心。

有关视频显示，两名劫匪光天化日闯入一间网络赌博中心打劫，不料离开前将女看场拖到厕所外轮奸。

网路赌博中心里的闭路电视将全程拍下，案发过程的视频也在网上流传。

两名涉案疑犯在案发数小时后，一度因行迹可疑，而被旺沙马朱警方拦截拘留，但当时警方还未接获这宗劫财劫色案，因此仅是记录他们的资料后，就让他们离开。