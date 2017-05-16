八爪鱼行人天桥延期逾2年未完工 行人过马路险象环生 北马新闻

（槟城15日讯）光大八爪鱼行人天桥延期误工2年3个月，行人铤而走险横越马路险象环生！

槟州民政党巴当哥打区协调员方群龙及马华光大区协调员黄宣鍀于今日上午，带领传媒巡视连接光大、槟榔律、车水路及港仔墘的八爪鱼行人天桥。该天桥于2015年2月5日开工，耗资600万令吉，共有4个地方安置电梯及升降机攀登行人天桥，有关当局预计耗时9个月至1年内完成。

方群龙说，至今2年3个月了，只有位于港仔墘的林萃龙路及光大区这两个地方有电梯及升降机，另两个地方即槟榔律及车水路迟迟仍没安装电梯及升降机，造成行人非常不便，唯有冒险跨越马路。当天上午，记者亲眼目睹不少民众铤而走险横跨车水马龙的车水路及槟榔律，车笛声中险象环生，令人不禁捏一把冷汗。

方群龙提及，八爪鱼天桥工程拖延了2年多还没完工，显示地方政府在相关计划的习惯性拖延。因此他质问距离完工还有多久，是否需要3年，或者需要相当于建槟城大桥的漫长时间？

他吁请行动党槟州政府，对于类似的相关计划，应停止这种拖延性完工的劣性，不要如提升吉灵万山及升旗山停车场计划那样，一再的拖延。“希望地方政府告诉我们，确切的竣工日期，勿再给予任何借口”。

他也因此抨击槟州“未来”首席部长（曹观友），在掌管天桥、交通及治水这3个关键的环节，竟然没有达标的表现，吁请负责相关事项的行政议员及相关单位，提高他们的工作效率。他提及，曾揭露地方政府暗地将拿督哥也路（Jalan Datuk Koyah）的后巷地段，拨给一家私人店家经营使用的事件提出疑问，然而曹观友至今回复。

另一方面，马华协调员黄宣鍀也提醒，行人天桥施工处没设围栏，非常危险，一旦有施工硬物往下坠落，击中路过者，不堪设想。