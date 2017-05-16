建筑发展工程要获威省市局批准 须拥通用设计企划书 北马新闻

(北海15日讯) 威省市政局主席拿督麦慕娜指出，建筑发展工程要获得市政局的批准，必须要有通用设计企划书。这是为确保建筑设施足够以让各级用户使用。

“通用设计对我们来说，不是为残疾人专用，反观从儿童到老年人都可用的设施，通用设计是一种设计概念，如果发展计划要获得威省市政局的批准，建设计划图测必须与通用设计（Universal Design）企划书同时提交，此举是为了提供给所有群体包括残疾人士全面的建筑设施与解决方案。

她是于周一出席“通用设计（UD）的理解和实施”研讨会的开幕仪式上，如是表示。

她也指出，由于一些相关业者在准备图测的基本设计上不完善，经常会忽略掉一些指标，以至图测需要多次修改和审批。

该研讨会共有逾80人出席，主要是提供工程师、发展商、绘测师、市政局员工以及那些从事建筑行业的业者理解和实现通用的设计规范，确保今后每个建筑图测都能够精准地诸如通用设施规划，以迎合统一的建筑章程（UBBL-34A）以及马来西亚标准（MS – 1184）。

通用设施提高各群体对社区的归属感，成为具有绿意及健康的社区。

当天的研讨会共有3位主讲者，分别为非政府组织威省市议员张龙大博士、威省工程局副主任巴德鲁以及项目实施部门和建筑物维修部副主任达丽拉。

当天的研讨会共分为5个政策方向讲题，即了解通用设计的原则、触觉基本指南和实施、残疾人士的公共卫生问题卫生、标准建筑计划提交、实施标准车道指南等。

出席者包括州议员叶舒惠以及威省市政局秘书罗查里等。