招牌及广告牌宽限期至5月杪 手机商家速申请执照 北马新闻

(威南15日讯)威省市政局给予商店的招牌及广告牌宽限期只到今年5月杪，6月开始将开始执法。威省市议员方美铼促请手机商家尽快申请执照。

他说，当局发现近期各商区、广场出现大量的某品牌手机广告宣传牌，而这些挂在商店前的小招牌都未缴交招牌执照费。他因此劝告商家在宽限期内做出申请，以免被拆除及罚款。

“我本身在4月份就接获一些手机商家的询问，他们都要知道这些小招牌的合法性。我呼吁商家向供应商反映这问题，并向市局做出申请。”

他是周一上午在王育璇市议员陪同下召开上述事项记者会，向媒体作如是表示。

他说，有关手机公司为了打响品牌做出这一系列的大事宣传，应该有能力应付这些招牌执照费。有关公司应该向市面上的各手机品牌看齐，这些手机商的大小宣传招牌、宣传布条或横幅都有申请执照。

他也指出，根据地方政府法令辖下的“2001年威省市政局广告条例”，被取缔者，首个7天的罚款是200令吉、超过7天是230令吉及14天后则是250令吉。

他说，市局是依招牌面积收费。有灯的广告牌每1个平方米是50令吉，接下来的面积是每平方米5令吉计。普通广告牌的第1平方米是70令吉，接下来的面积是每平方米7令吉。