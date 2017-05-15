垃圾源头分类执法6月开跑 民众受促要懂得处理 北马新闻

(威南15日讯)距离槟州垃圾源头分类执法只剩半个月，威省市议员王育璇提醒还不清楚垃圾分类的民众，捉紧时间厘清家里那些垃圾是要扔入垃圾桶，那一些又是可回收的？

她也希望市局在这期间内持续展开教育活动，到各社会办讲解会、展览及分发手册，以让民众更明白如何处理垃圾分类。

她说，槟州政府已给予1年的适应期，垃圾源头分类政策就在这个6月份开跑。

她说，虽然垃圾只有两类处理法，但还是有民众半知半解。

她是周一出席樟角甘榜垃圾源头分类活动上，作如是表示。

爪夷区州议员孙意志说，甘榜及高楼的住宅区的垃圾，是没有垃圾车收集，居民必须把垃圾放在固定的垃圾大桶内，也因此他们或还对垃圾分类一知半解。

他说，他的服务队樟角社委会，在4月份进入樟角马来社区宣传收集可回收物，居民们也开始配合，在每个月的第二个周日，把这些垃圾放在屋前方便服务队收集。

“据居民透露，早前他们是把这些可回收物卖给资源回收巡逻车，不过所获得的金钱不多，所以他们也情愿给社委会处理，希望社委会收集后所得到的金钱，可以帮助贫苦居民。”

樟角社委会主席连木城说，该队展开收集回收物已有1年5个月，当地160家华人村落已有85家配合。在甘榜分发40份手册有5家配合。还未在印度村落宣传。在去年的收获是2800令吉，今年6月可以利用这笔基金分发给贫病者。