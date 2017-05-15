瑞威在中国吸资现停发利息 数千人拟往马驻中使馆投诉 北马新闻

（北海15日讯）瑞威（RICHWAY）投资计划今年1月17日进入中国市场，并吸引不少中国投资者，如今利息停发，代理失踪，数千名中国人准备向大马驻中国大使馆投诉。

数名中国受害者代表今日透过微信联络媒体，讲述被怂恿投资瑞威的过程，他们声称，瑞威创办人Alex Wong以“农夫”身份自居，打着“相信就存在”的口号进军中国，并表示集资来投资在农业、养鱼业及外汇，然后再把赚来的钱分发红利给投资者，每月回酬高达30%。

中国代表已失踪

“惟，Alex Wong 从未现身，并且由一名中国代表负责资金往来活动，但目前，该中国代表也经已失踪。”

为此，他们怀疑本身中了老千圈套，并表示已做了最坏打算，即召集更多会员，分别联署上书给大马驻中国大使馆及大马驻广州总领事馆。“

据悉，中国投资者相信瑞威在大马有多项有关农业的投资计划，因此，就放胆投资，最低投资是1000美元（6899人民币），最高是3200美元（2万2079人民币），有者甚至同时开设了多个满额户口，因此，估计3000人总共投资了约2200万人民币。

前2、3个月，投资者们顺利地领取每月30%的回酬，但后来瑞威就停止发出回酬，部分投资者在联络不上负责人后，毅然来马寻找所谓的”实体农场“，却惊觉这里根本没有瑞威所说的”农夫“。

“我们当中许多人为了投资瑞威，信用卡也已透支，如今负责人却失踪，为此，我们也做了最坏打算，会将事情闹大！”

大山脚办事处不存在

瑞威的投资计划不存在，就连脸书注明的位于大山脚圣安纳教堂对面的店屋都找不到瑞威办事处。