【关注健康】 精神强迫症先兆

生活中，我们都有着各自的生活习惯，有时会因为某种原因导致自己的行为习惯无法克制，这一般是异常心理的表现。而阴暗心理易致精神强迫症，所以大家要提高警惕，做好阴暗心理的预防。

强迫症是属于神经官能症中的一种类型，其实强迫症并不是很可怕，它的症状表现主要有强迫情绪，强迫观念或者强迫行为等，多数以男性最为多见。

◆追求完美让强迫症有机可乘

每个人都有自己的行为习惯，当这些习惯变为难以克制的行为，通常就是病态—精神强迫症。人多数是在某方面要求完美的，正是这种追求完美的阴暗心理出现，才使精神强迫症有机可乘，对待精神强迫症这种症状，我们不要忽略阴暗心理及它的扩大所带来的后果，因为它是疾病的先兆。

有阴暗心理的人多能自感自觉，且有很清晰的自知能力，要避免精神强迫症，我们不应把阴暗心理停留在意识层面，当意志力已不能阻止阴暗心理支配下的行动，就会做出一些明知没有意义，但出于完美的原则又必须去做的事情，我们要适时发泄自己的情绪。

阴暗心理通俗地说是不想看见别人优秀，不想看见世间一切美好的东西。见到别人比自己优秀，就有说不出的不舒服。它本是一种心理常态，不是心理疾病，但发作起来的话，自伤与伤人的可能性很大。阴暗心理其实已兼备了强迫症的初步特征。

这一心理往往隐藏得很深，不易被发现与引导，它也是精神强迫症的自我环境催化剂。其实一丝半点阴暗心理都没有的人根本不存在，但长期搁置于人性层面的阴暗心理会深深蛰伏于心深处起到不好的化学作用。

◆适时发泄情绪能杜绝强迫症

当接触到精神强迫症的实质时，就会做出不理智行为，而其所导致的结果不理想时会更加激，使个人不顾一切的去维护那个错误，就是强迫症般的较劲。当我们生活中有压力时，有不满的情绪一定要适时发泄出来，不能让阴暗心理产生，这样才杜绝强迫症。