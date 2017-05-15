挥别槟 航向缅 中国军舰雨中离港 北马新闻

(北海15日讯)风雨添离别愁绪，中国人民解放军军舰（海军）舰队今早在大雨中离槟，启程前往下个远航地点缅甸。

友好访槟4天3夜的中国军舰，即052c型驱逐舰长春号、054A型导弹护卫舰荆州号及903型综合补给舰巢湖号，在槟州北海深水码头停泊，并邀请本地各阶层代表和领袖参观及友好交流后，于周一早启程离开。

今早，停驻在槟威海峡的巢湖号早已整装待发，直至上午9时20分离港仪式正式拉响，荆州号军官们穿着白色军装，整齐列队在军舰边沿，等待一声号令，向另一个目的地出发。

值得一提的是，仪式一开始，大雨倾盆而下，以至仪式一度被迫中断，原本在战舰甲板上整装待发的队伍，也返回船舱待命。

无论如何，仪式在中断约5分钟后照常进行，荆州号风雨无阻地开始驶离北海深水码头；接着于上午9时45分，长春号续荆州号之后，挥别槟州。

告别仪式在一片鸣笛声及军乐中圆满结束，沈浩少将及其舰队军官也在离开前，向岸上众人挥手致意，而众人则挥着大马国旗及五星红旗送别舰队。

180天友好访问 行程横跨逾20国

上述3艘军舰组成的远航访问编队，是于4月23日从上海起航，在该国东海舰队副司令沈浩少将带领下，展开历时180天跨国友好访问，行程横跨亚洲、欧洲、非洲和大洋洲等逾20个国家，而大马则是访问团的第三站。

该舰队是续菲律宾及越南后，访问我国。此次友好访问也创下中国人民解放军历时最长的远航访问。