军舰首莅槟 晚宴藏惊喜 队员高喊生日快乐 组长高磊热泪盈眶 北马新闻

（槟城15日讯）中国海军编队在中国驻槟总领馆与槟中华总商会的宴请晚宴，给该编队行管组组长高磊一个惊喜，大伙儿替他庆祝生日，让他拥有一个难忘的41岁生日。

上述晚宴于周日晚在康华丽堡举行，中国驻槟总领馆与槟中总安排槟城著名美食档口到该处设档，招待所有编队队员。中国海军3舰艇在槟城开埠230年以来，是历史性首次造访槟州。

高磊：首次国外庆生

舞台表演期间，编队队员高喊“高大哥，生日快乐”，让原本较为严肃的场面，欢呼声四起，队员高唱《生日歌》，大会也安排高磊到主桌，在众嘉宾的祝福下，开心度过41岁生日。

感动到躲在一角喜极而泣的高磊随后接受媒体的询问时表示，这是他人生首次于国外庆生，队员给予他的生日惊喜，让他感动万分，激动的掉下男儿泪。

当晚，主办单位所安排的美食包括印度炒面、椰浆饭、炒粿条、红豆冰、印度煎饼、叻沙等，编队队员大赞槟城美食美味，让他们流连忘返。

林冠英~找出最好最快方案 达到所定下的目标

槟首席部长林冠英受邀上台致词时代表槟州政府欢迎中国海军编队所有成员，同时还赞扬该编队指挥员沈浩少将，是一名勇敢、英俊潇洒的将军。他称赞中国解放军和海军个个年轻、优秀，能文能武，是中国值得骄傲的代表。

他强调，无论是马来西亚还是槟城都非常重视中国经济方向。中国能在一个困难的情况，转变成为全世界第二大的经济超级强国。他恭贺中国政府的努力与成就，把以前的“经济病夫”，扭转成世界第二大经济超级强国。

他套用中国前国家领导人邓小平的一句话“不管黑猫白猫，只要能抓老鼠的就是好猫”，并指出，大家必须找出最好、最快速的方案来达到所定下的目标。他称，中国领导人有远见，为国为民，非常重视和睦共处，促进文明社会。

林冠英希望全球也有同样的感觉，就好像海军来到槟城时，主要的目标就是促进和平与团结人民。他相信如果大家能促进世界和平，那么大家就能享受到“真正”的世界和平。

吴骏~一带一路高峰论坛 探讨共商共建共享

中国驻槟总领事吴骏指出，中国始终坚定不移地促进世界和平与发展，包括马来西亚的28个国家元首和政府首脑，及来自110个国家的各界贵宾正在北京出席“一带一路”国际合作高峰论坛，共同探讨如何遵循共商、共建、共享原则，加强政策和发展战略对接，推进互联互通务实合作，实现共赢和发展。“一带一路”倡议来自中国，成果将惠及全世界。

“中国不仅是拉动世界经济增长的重要贡献者，也是地区和平稳定的坚定维护者。近年我们积极参与联合国维和行动、国际救灾救援、军事联演联训和维护航道安全等国际公共事务，履行一个负责任大国的国际义务，中国正能量的作用正日益凸显。”

他说，中国海军舰艇编号队首次友好访问槟城，不仅有助于加强马中两军交流合作，还将向当地民众展示中国文化，带来中国人民和军队对马来西亚人民的深情厚谊。

祝友成~随着中国和平崛起 国际关系扮演要角

槟州中华总商会会长拿督斯里祝友成说，马中两国关系亲密，建交后关系总体发展顺利。随着中国的和平崛起，在21世纪的国际关系上将扮演积极且更重要的角色。

他指出，马中两国在军事上的合作与友好关系将会对区域安全、和平与稳定带来积极贡献。本区域的安全、和平与稳定对周边国家的经济发展带来非常正面的影响。为此，该会非常关注与欢迎马中两国在军事上的合作与友好关系。

他说，近年中国政府大力推动丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路，大家能看到中国与周边国家的关系更加密切友好。

他说，“一带一路”是合作发展的理念和倡议，是依靠中国与有关国家既有的双边机制，借助区域合作平台，主动地发展与沿线国家的经济合作伙伴关系。

他认为，“一带一路”带著和平发展的旗帜，周边国家与中国共建“一带一路”顺应世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化的潮流，秉持开放的区域合作精神，致力于维护全球自由贸易体系和开放型世界经济。

沈浩~舰艇莅槟访问顺利 马中关系友好发展

另外，沈浩在致词时则说，舰艇在3天前靠岸。此次访问顺利成功，他相信拉近马中两国关系友好发展。

当晚，出席晚宴者还包括中国海军远航编队政治委员徐平、中国驻马国防武官张仲敏、槟行政议员罗兴强、彭文宝、首长政治秘书黄汉伟、槟中总执行顾问丹斯里陈国平，及本报代表有编务顾问王平松、副总编辑吴凤美、副总经理准拿督梁宗宝、广告部高级经理白裕斌、公众事务经理邱智坚和数位新闻主任陈江龙。