香港巷斗母宫十月庆175周年 槟首长移交10万活动金 北马新闻

（槟城15日讯）东南亚历史最悠久的槟榔屿香港巷斗母宫为庆祝崇奉九皇大帝天尊175周年纪念，将于10月20至28日（农历九月初一至初九）举办一系列庆典活动，槟州首长林冠英也宣布拨款10万令吉充活动基金。

展示镇宫之宝 东南亚唯一手抄经书

香港巷斗母宫175周年系列活动筹委会主席拿督斯理祝友成硕士今日在该宫召开记者会时指出，该宫是全东南亚历史最悠久的九皇大帝庙，这次的系列活动包括有孝亲敬老素宴、乩童过火等，活动细节将于8月公布，但主要活动是于10月22日的九皇大帝庆典巡境大游行。

“大游行除了有来自全马各地，也邀请新加坡及泰国的斗母宫、神庙理事会及善信们前来参与，初步得知反应相当热烈”。

他说，预计最少有60辆花车，相对在庆祝168周年时才有38辆花车，这也证明说到槟城，每个人都要前来，而活动期间会展示镇宫之宝，即全东南亚唯一一本手抄经书。“此外，我们也在农历九月初九举办信徒欢送九皇大帝天尊回銮，相信会有数万人一同响应出席。”

他直言，该宫在庆祝168周年时，开销高达15万令吉，相信今年预计需要多一倍开销。该宫也在昨天一场宴会上受到中国驻槟城总领事吴骏欢迎指说，当天可邀请他出席，而且可能会邀请中国驻马大使黄惠康博士一同前来了解斗母宫及九皇大帝文化。

他指出，这次的活动该宫也趁着难得机会，并已和槟州旅游局接洽及配合做宣传，希望可从中邀请到更多国外游客前来槟城，了解斗母宫历史文化。他也不忘感谢州政府不仅给予金钱援助，在安排方面也协助不少。

林冠英冀达国际水准

林冠英在会上指出，槟州政府必会支持及配合东南亚最古老的香港巷斗母宫，因此在场宣布及移交捐献10万令吉给该宫筹委会充活动基金用途，并希望该宫筹委会可将这活动做到国际水准。林冠英也建议香港巷斗母宫理事会联络乔治市世遗机构总经理洪敏芝，以便可以把百年横彩送到新加坡或澳洲做修复。

出席者尚有槟州行政议员罗兴强、彭文宝、槟州首长政治秘书黄汉伟、丹绒区国会议员黄伟益、光大区州议员郑来兴、活动筹委会署理主席邱继寿及总务邱继福。

抨胡栋强伊党巫统 玩弄种族极端主义

林冠英抨击槟民政党副主席胡栋强与伊斯兰党及巫统一唱一和，在玩弄种族及极端主义。

他说，有关事件，槟城宗教师曾强调与州政府没有关系，而现在行政议会是由槟州伊斯兰宗教事务理事会主席拿督阿都玛力负责，而他也不愿置评有关事件。

“尽管宗教师说州政府没有干涉，但他们还是继续玩种族极端主义，这是巫统及伊斯兰党的肮脏手段，可是现在看到民政党插一脚，因此感到很遗憾，这是因为他们想要欺负槟州政府，尤其是唯一华裔的首席部长。”

他表示，早前马华槟州主席拿督陈德钦攻击槟州政府反华裔，声称只是拿华人的选票来帮巫裔，只因为槟州政府这8年来增加84%伊斯兰教活动用途拨款至4亿5700万令吉。

他强调，槟州政府是一个全民的政府，并没有反任何宗教及民族，不管是穆斯林还是非穆斯林，州政府帮忙都是责任和任务，而这双面人的政治非常危险，因为这破坏种族及宗教融洽，而且会分裂人民的团结。