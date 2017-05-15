选委会停发附加选民手册 槟社青团促撤指示 北马新闻

（槟城15日讯）针对选举委员会宣布停止发放附加选民手册予各政党，民主行动党槟州社青团今日上午呈交备忘录予槟州选委会，要求撤回这项对选民造成不便的指示。

社青团槟州团长胡佑强在记者会上表示，自选委会宣布不发放附加选民册后，各政党已无法查证选民的身份与年龄，选民也可能不知道自己已被除名或被拒绝登记，这对选民查询工作非常不便。“试问有谁会有那么空闲的时间，到展示区去核对自己是否为合格选民？”

他说，在发放附加选民册期间将有2周展示时间，让选民进行核对资料、作出上述或质疑等。以往选民都可前来政党总部或州议员办公室查询，若停止发放，或将衍生幽灵选民问题。他质疑，选委会竟然在第14届大选来临前才做出如此宣布，原因何在？相信这是国阵想在选举中获胜的手段之一。

“选举委员会应保持独立，对选举事项保持高度的敏感，他们必须捍卫国家公平的民主选举程序，因他们不是为国阵服务，而是为人民。”

他希望选委会能秉持民主原则，不受任何一方约束，以公正及民主制度来独立操作，也希望该会可以更透明的方式去处理这事件。

至于选民可到网上查询是否为合格选民的问题，胡佑强表示在网上可以查询和附加选民手册不一样，因为附加选民手册若没有通过宪报是无法查询获得，必须宪报后才可获得查询。现场出席者尚有该团副团长凡迪、副秘书维斯纳坦、副宣传秘书帕噶拉坦、理事帕维登及峇眼社青团秘书张维宏。