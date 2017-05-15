孕妻车祸丧命 “只想办好妻身后事” 夫崩溃痛哭送别 国际新闻

（新加坡15日讯）孕妻车祸丧命，丈夫昨晚哀伤表示：“只想办好妻子的身后事”，周一早送殡崩溃痛哭。

记者周日晚走访灵堂时，女死者的丈夫情绪似已平和下来，招待前来吊唁的亲友。见到记者，他礼貌表示过去两天，只想把妻子的身后事办好，其他的不愿多谈。

周一早上，他双手合十走，缓缓走在灵车后面，送妻子最后一程。这时，他再也难掩丧妻之痛，泣不成声，令人心酸。

由于华人传统避忌白发人送黑发人，女死者的长辈们，默默坐在一旁，目送灵车离开。

当灵车开离停柩处，死者的家婆再也忍不住，放声嚎啕大哭，还几度在家人的搀扶下站起，挥手向媳妇永别，场面令人鼻酸。

女死者人缘好，百多名亲友从马来西亚各地赶来吊唁。周一早约50人到灵堂送她最后一程。

周日晚前来吊唁者，包括来自新山和吉隆坡的亲友们。大家受访时表示她孝顺乖巧，为她逝世感到惋惜。

亲友廖先生说：“桔葶友善开朗，常为家里增添不少欢笑。现在家里少了她，整个感觉都不一样了。”

女死者周一早8时30分出殡，约50名亲友在灵堂聚集为她诵经，送她最后一程。