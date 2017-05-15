副揆吁国青理事会修改章程 领导层应有各族代表 国内新闻

（布城15日讯）副首相拿督斯里阿末扎希呼吁国家青年理事会修改章程，以确保该理事会的领导层更符合我国种族人口架构。

他认为，国家青年理事会不应该只有马来人，同时间也应该有其他种族代表。

他今天在布城酒店出席2017年国家青年颁奖典礼致词说，世界的政治、生态系统、环境等，连法国总统也在40岁以下，证明年轻人有能力领导国家。

这时台下传来高喊凯里名字的支持声浪，阿末扎希笑说：“还没有到凯里，先过我这关，万一他被砍头啊，所以还是慢慢按部就班领导青年吧，我们应该全力支持首相拿督斯里纳吉的领导！”

他表明，虽然大家有不同的意见，但是，政府“绝对是正确以及政府知道一切”的年代已经过去，青年的心声必须被聆听，因此政府已经在聆听青年的声音。

他也宣布拨出200万令吉予该理事会，并指示青年及体育部长凯里在今天开始的一个月内发放800万令吉的拨款。

青年与体育部长凯里较后在活动后受询时说，目前的国家青年理事会的领导结构是根据属下的团体来分配，而非种族结构，由于该部也在与该理事会商讨一些课题，包括修正青年年龄定义，因此，修改章程也会列入讨论的范围。

他说，我国的青年年龄定为15岁至40岁，该部希望在明年将40岁降低至30岁。

“但这出现一些问题，如一些州与县级的青年团体面对接班人的问题，因此我们在落实调低年龄层的政策时，也有解决接班人的应对方案。”

凯里：巫伊合作倡议 不应影响国阵内部关系

巫青团团长凯里表示，即便伊斯兰党与巫统的合作是一项正面的倡议，但不应影响巫统与国阵成员党的关系。

“不影响与成员党的关系是我最关注的事情，我不希望任何与伊党的合作，即使看来很正面，都不应该影响我们与成员党的关系。”

他表示必须深入了解巫统伊斯兰党合作的基础，是否与国家的大课题，如宗教与种族的课题，但这项合作必须建立在不影响国阵内部关系为大前提。

询及巫统署理主席拿督斯里阿末扎希曾指伊斯兰党与人民公正党断交或将导致来届选举出现三角战时，凯里认为，在备战大选的模拟选战中，他向来以直接对垒为模拟目标。

“三角战如江沙及大港的战情会让我们更自信，我认为，三角战不应该是我们要模拟的模式，我们必须假设一对一的对垒战。”

对于希望联盟表示在取得执政权后，可为国家制造100万个就业机会，凯里相信，每项承诺背后必有各项计划作为基础。