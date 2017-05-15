打枪埔屋主无视停令 续施工至官员行动 北马新闻

报道:庄阳奕

（槟城15日讯）就算被房屋局贴停令后，在打枪埔组屋违建的业主仍一意孤行施工，直到官员亲自前去勒令停工后，才肯罢休，不过其工程已经竣工。

打枪埔F座组屋一名业主涉嫌拆墙非法违建其单位，并于4月尾遭多名民众投报后，揭发其罔顾组屋结构安全的违建工程。

该组屋一名女住户于周一告诉记者，房屋局官员在两周前已经登门到该单位，还贴上停工指令在门前，惟业者在上周二（9日）下午回到违建单位时，不但撕破停工令贴文，还叫员工继续开工。

“当时我也想要再叫房屋局官员前来阻止他们，但有其他居民已经联络乡委会，较后就有人上来和员工谈话后他们就停止了，楼下到今天都再也没有动静。”

打枪埔区乡委会主席骆荣金透露指，他们在9日接获民众投报后，也再度联络房屋局的官员，由于隔日是公共假期，他们在11日早上才上门，并勒令员工们立刻停工。“较后有居民告诉我说，3名在屋内的外劳员工在同日下午，将一些建筑器材搬走，较后再也没有回到该单位。”

他说，业主在多次接获通知后依然坚持动工的行为，很明显地是无视房屋局，因此他希望房屋局能尽快对业主采取行动，除了开罚单外也要求他重建回被拆除的墙壁。

他在上周将此事汇报予槟州房屋局主席佳日星时获知，该区组屋单位确实不可改建，房屋局绝不会发出同意让业者拆墙，该局已立刻下令要求官员做出调查。

他也说，佳日星解释指该局之所以迟迟没有行动，是因为在光大的总部一直都没有接获该局打枪埔办事处的通知，有别于办事处较早前所说，已在上个月致函通知总部。

另外，当记者上门调查时也发现，单位内已经空无一人，但许多工具器材还遗留在屋内，虽然铁门已经锁上，但木门却没上锁，记者开门时发现该工程已经完成得七七八八，在阳台前的墙壁已经铺好，重新布线工作也进行了一半。