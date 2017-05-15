许冠杰徒弟返槟献声 为日新独中筹2.3万 北马新闻

（大山脚15日讯）“香港音乐教父”许冠杰徒弟林宏龙（Justin Lim）首次返槟为慈善献唱，成功为日新独中筹得2万3000令吉清寒子弟助学金，这个母亲节很有爱！

林宏龙是周日晚配合母亲节，于柔府汽车城举办的“同欢共庆，514母爱辉映”演唱会上，首度为槟城观众献声。演唱会获得许多热爱华教人士购票支持，也有106个单亲家庭受邀出席。

这项活动是由武拉必区州议员王国慧及武吉丁雅区州议员王敬文主催，威省五大乡联青主办。

林宏龙在演唱会上带来多首许冠杰与猫王的经典歌曲，也和现场出席者进行互动，不少观众在现场气氛带动下跳起舞来。

王国慧带母亲出席

武拉必州议员王国慧亦携带母亲出席，并和妈妈在台上合唱“月亮代表我的心”。出席者皆怀着感恩愉悦的心情度过温馨母亲节。

活动现场备有本地特色美食招待，如炒粿条、沙爹、椰浆饭等，当天出席的小朋友也获赠颜色笔及马尼拉卡，供孩子们写上感恩祝福语送给母亲或赞助商。

仪式上，工委会主席赖梅莉移交模拟支票予日新独中董事何依霖，王国慧、王敬文及威省五大乡联青团长见证。

这场活动由柔府汽车城赞助场地、Half Past Six乐队及Two Studio为协办单位。

林宏龙父亲来自彭亨，母亲则是槟城人，而他则是在澳洲出生大马籍歌手，现时在香港发展音乐事业。才华横溢的林宏龙18岁那年因模仿猫王的精湛演出，被许冠杰相中收为徒弟，其歌艺进步神速，随后亦跟随师傅到各地演出。

他是去年许冠杰在大马云顶举办的演唱会上，与武拉必州议员王国慧结缘，更在今年2月回槟城探亲时，应邀在槟城举办第一场公开演唱会，为教育及弱势家庭献声。