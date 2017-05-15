卫长：避免遭撤下 广告勿散播不实健康讯息 国内新闻

（吉隆坡15日讯）卫生部长拿督斯里苏巴马廉指出，商家在打广告时切勿散播误导或不实的健康讯息，以免遭该部立即指示撤下。

他说，该部属下的医药广告局已拟定一项广告资讯指南，让业者作为参考以避免散播不恰当的健康讯息。

作为一名医生的苏巴马廉表示，曾在电视上观看一则广告，内容是一名小孩打开冰箱时映入眼帘的是健康食品，毫无感觉；然后镜头再带向第二个柜子时，小孩却因为看到满满的快餐食品而欢喜。

“我当时立即致电电视台要求撤除有关广告，原因是这类广告出现营养食品和非营养食品的比较，这是非常危险的，儿童或青少年对广告的讯息理解能力也不同。”

他说，许多业者已签署承诺遵守该部的广告资讯指南。“卫生部会时刻监督，针对任何不实、误导性和夸张的广告内容采取行动，包括要求撤除广告。”

苏巴马廉周一为东南亚营养摄取会议主持开幕，并推介《2017年营养摄取指南》时，如此指出。出席者包括卫生部副秘书长拿督赛夫安努亚、东南亚公共医疗营养协会主席郑怡祥、副主席哈丁沙和莫哈末伊斯迈。

他说，今日推介的指南新增许多元素，包括各类维他命如维他命B和维他命K等均衡摄取方式。

他强调，该指南并非是法令，但希望可以作为民众、食物制造业、学校或医院的参考。