【巴士军团淹没市区】让游客留好印象 “旅游物流”不可忽略

（槟城15日讯）要搞好及提升旅游业，各造有必要认知及重视“旅游物流”的重要，以确保在推动旅游业刺激经济活动之际，也保障不冲击到民众的作息。

乔治市在过去的周末引来了逾2万名MBI集团的中国游客，300多辆旅游巴士涌入，导致乔治市交通瘫痪，一些主要道路动弹不得，引起诟病，民众质疑地方政府与相关单位的沟通缺良。在市中心，不难看到不少旅巴双重违泊出现乱象。

对于近日旅巴挤爆市区情况，大马物流师协会总会长曾家麟接受《光华日报》访问时指出，游客人数剧增固然对旅游业及经济有很大的帮助，但交通物流不可以忽略，若处理不妥，不仅会让游客留下不好印象，也会影响在地居民的生活作息。

他认为，私人界要主办任何大型活动时，不仅要通知州政府，甚至需与地方政府合作。他举例，比如槟城大桥跑，主办当局多年来成功与州政府合作，在特定时间关闭道路，交通使用者绕道而行，即可避免出现交通拥挤的情况。

他说，在政府方面隶属州或地方政府的多个单位可以配合，以在当天管理交通情况，必要情况下短暂关闭一些道路，或将一些道路暂时变成单行道，那就可以解决交通问题。他直言，很多人都忽略交通物流的重要性，因此往往在主办大型活动时，导致附近交通出现问题。

也是交通规划师的曾家麟认为，在进行大型活动时，除了要有很完善的交通规划，也需有充足的保安及救护队。“适逢这周末，我刚好到柑仔园区的购物广场，看到很多旅巴停在路中间，很多游客享受购物乐，但却不见保安及救护队。试想想，一旦发生紧急事情，是否会引起严重事故？”当主办大型活动时，州政府可以考虑推行“公共交通日”，鼓励市民选用公共交通。

曾家麟说，当有大型活动一定会吸引很多游客或市民到来，因此一定会引起交通拥挤。“政府可以考虑推广‘公共交通日’，当然这需要有足够的公共交通来承担使用量。”

他说，不仅要在市中心鼓励市民使用公共交通，甚至外围的也要设计好路线，确保市民能方便使用公共交通。

李董泉：确保玩得安心 商务旅游需1年筹备

要承办商务旅游需至少1年时间筹备，以确保游客玩得安心。

曾多次承办商务旅游的李董泉接受《光华日报》访问时指出，商务旅游是归为至少4000名游客或以上的旅游团，因此筹办过程需精密地去规划整个旅行团。“在物流学内，其中一个环节就是旅游物流，为了让公司业务能顺利操作，我也修读有关课程，以确保提供游客最好的服务及安排。”

他说，要筹备商务旅游，除了要有详尽的物流规划，旅行社也要与各单位进行会议，包括司机、导游，甚至是主办当局开会，以便让整个旅程能尽善尽美。

一个商旅团的成败是依赖旅游物流，因此自己接手承办超越1万人的商旅团时，用上了1年的时间来规划，包括路线图、游客分批安排、出发及观光时间调配等，以便推动本地经济时，不会对当地市民带来困扰。

除了开会商讨整个事项，也需勘察到访景点及周围的环境，这样才能规定旅巴下放游客的安全地点，以及寻找合适停放旅巴的地点。

他说，承办商旅团除了要面对交通安排的挑战，还得确保游客安全，导游在这一环节更肩负起更大的责任，确保游客不忽视当地环境及交通，主要避免意外发生，让顾客有宾至如归的感觉。

他透露，当承办商旅团时，并没有假手于人，不仅自我进修，甚至做好路线规划，以及勘察场地等。“为了让行程顺利完成，每个司机或导游都分配一部对讲机，以便能第一时间掌握最新的情况。”他说，很多主办当局忽略旅游物流，因此在带入大批旅客时都会引来不便。