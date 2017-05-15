骇客复制假冒脸书账户 网络骗购游戏分数 国内新闻

(怡保15日讯)骇客入侵或复制脸书账户诱骗事件层出不穷!

根据了解，骇客透过假冒或复制他人脸书账号名字和照片开设新账号，再向账号主人的朋友广发交友请求，并索取手机号码，再要求发送所接获的密码，以购买网络游戏分数。

怡保一名年轻女子就因而上当，幸及早发现，只损失38令吉。

这名年轻的林姓女子周一在霹州民主行动党公共投诉局主任周锦欢的陪同下，特透过记者会希望警惕民众时表示，她是于上周接获一名友人的脸书交友请求，在接受后，对方就在脸书私讯要求提供手机号码，她不疑有他，在给了对方号码后，对方即进一步要求她把从手机简讯中接获的密码发送给他，以便协助重启脸书账户。

“结果在发送了该组号码后，始获悉该友人的脸书账户遭入侵或冒用，我马上拨电电讯公司，发现已损失38令吉，用以购买网络游戏分数。”

她指出，由于日前才见到该名友人，再加上接受对方在脸书的交友请求后，对方告诉她遗失手机，而要求重新提供号码，所以没有怀疑。

她表示，根据了解，身边也有很多友人遇过此类事件，希望民众可提高警惕。

已接获3投诉

周锦欢指出，这并不是单一个案，事实上，在这两周，他已接获了3宗的相关投诉，另两宗分别损失228及266令吉，都是用以购买网络游戏分数。

他说，就此事件，他也前往相关的电讯公司查询，了解到这两周这类被冒用购买网络游戏分数的投诉有增加。所以也提醒民众一旦发现手机账单出现不明费用时，应向警方报案，也让相关电讯公司作出调查。

他也劝告民众必须提高警惕，一旦中招应采取应对行动，包括马上向脸书管理层提出举报，以关闭该假冒账户。

他说，他会致函电讯公司及大马通讯及多媒体委员会，要求检讨透过手机后付服务付费的网上交易，并要求加强保安功能及加强安全性，以免再发生类似事件。