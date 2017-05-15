曹观友：“巴士军团”淹没市区 槟市厅已拟定方案 北马新闻

报道: 李秋缘

（槟城15日讯）刚过去的周末，槟岛面对“巴士军团”淹没市区路段，槟地方事务委员会主席曹观友指槟岛市政厅已发现此问题，并且已拟定几个解决方案，由槟州旅游事务委员会主席罗兴强着手处理。

交由罗兴强处理

他强调，市政厅已规定巴士只能停放游客，之后就必须开走，停放在适合巴士停放的地点。他坦诚槟岛缺少旅巴停放处，特别是光大与市区一带。

他说，如果旅巴载送旅客到sPICE槟国际会展中心出席大会，那么在停放乘客后，司机能把巴士停放在皇后湾附近。至于市区，旅巴则只允许停放给乘客下车后，旅巴是不被允许停放在路边，阻碍交通。

曹观友于周一中午巡视峇都兰樟巴刹后，接受记者询及多项问题时，一一作出回应。他说，市政厅正在物色地点，作为旅巴停放处。

至于峇眼惹玛和甘榜爪哇停车场，他则表示市政厅已圈定其他用途，包括用于停放被遗弃的车子。

另一方面，针对槟州政府在金钱游戏的立场，曹观友表示高兴看到中央政府已对金钱游戏采取行动。

他说，在媒体持续性报道之后，中央政府也已采取行动对付金钱游戏。其实，州政府在这方面，并没任何权限，一切只能交给中央政府执法单位处理。

有记者询及市政厅是否会对一些金钱游戏实体化生意，采取行动，曹观友回应说，很多时候地方政府无法确认其背后所经营的生意，况且市政厅只是一个小单位，执法权限有限。市政厅必须取得警方的资讯，才能采取行动。