成功试射新导弹 朝称可搭载核弹头 国际新闻

（平壤15日综合电）朝鲜在周日清晨，即韩国总统文在寅上任仅4天、以及“一带一路”国际合作高峰会开幕之前，发射了一枚弹道导弹，该国在周一上午宣布，周日晨所试射的是一枚可携核弹头的新型中远距离弹道导弹，并且试射成功！

监场的领袖金正恩表示，朝鲜已是名副其实的核子强国。分析认为，若朝鲜的宣称属实，显示朝鲜距离研发出射程能及美国本土的洲际弹道导弹，又迈进一步。

朝鲜官媒朝中社称，该国周日发射的导弹是一枚“火箭”，型号为“火星12号”；它沿着目标轨道飞行，最高高度达2111.5公里，飞行了787公里后，精准落入公海上的目标地点，同时，导弹的制导及操作、结构、加压、发射等系统的特点通过此次试射得到认证。

朝中社又称，导弹试射时，金正恩在现场指导。韩国韩联社报道，以导弹的飞行高度看来，它或是一枚正在研发中的新型弹道导弹。韩国国防部发言人文尚均表示，朝鲜试射的弹道导弹采用大气层重返技术的可能性较低。

朝中社称，此次试射的目的，是增加可携核弹头的导弹数目，旨在验证新型弹道导弹的战术及技术规格，又扬言该导弹可携带大尺寸重型核弹头，而导弹是在顾及邻国安全的情况下，以最大仰角发射。

报道引述金正恩警告，坚信朝鲜能抗衡美国军力的一天必将到来，美国本土及其太平洋作战基地均在朝鲜的射程范围内，并扬言朝鲜具备所有强力的还击手段。今后，朝鲜要持续研发各类精密化核武器等核打击武器。

联合国周二召开紧急会议

韩国联合参谋本部称，朝鲜周日晨在毗邻中国边境的平安北道龟城，发射一枚弹道导弹，导弹向东飞行约700公里后，坠落在俄罗斯远东海参崴南面的太平洋舰队基地附近。当时韩军已表示，导弹飞行距离较长，推测导弹可能试射成功。

美国和日本周日要求联合国安理会召开紧急会议，讨论朝鲜又再试射导弹问题，会议预定在美国时间周二举行。