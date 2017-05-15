全世界周一开工高危 勒索软件恐再发难 国际新闻

（华盛顿15日综合电）前所未见的全球网络攻击事件在至少150个国家及地区造成逾20万个受害者，欧洲刑警组织和美国前国家情报总监克拉珀警告，当全世界周一开工时，情况可能进一步恶化。而美国官员透露，总统特朗普日前已下令国土安全顾问，评估形势。

欧洲刑警主管温赖特表示，当人们周一复工和启动电脑登入时，担心会有更多人和机构中招。英国国家网络安全中心和应说：“新的工作周开始，无论在英国或其他地方，勒索软件又再发作并变本加厉，是有可能的。”

美国前国家情报总监克拉珀亦表示，当大机构和企业周一上班之时，勒索软件的网络攻击可能扩大，他预料类似攻击将成为日趋严重的问题。

面对威胁，有大型企业步步为营，消息人士透露，早前已受到攻击的法国汽车制造商雷诺，其位于法国北部杜埃、雇有5500人的车厂，决定于周一不开工。

网络勒索攻击在上周五起全球大爆发，美国匿名官员周日透露，特朗普在上周五晚已经下令国土安全顾问博塞特召开紧急会议，评估勒索软件的威胁。到周六，高级安全官员也曾在白宫战情室开会，而联邦调查局（FBI）和国家安全局（NSA）也正设法确定发放WannaCry黑客的身份。

专家指出，涉及今次网络攻击潮的勒索软件WannaCry已经出现变种WannaCry 2.0，这个变种不受煞停掣管制，不能通过注册某个域名来关闭变种勒索软件的传播，该变种传播速度可能会更快。

堵住勒索软件利用Windows漏洞才是根本防范之道。微软已经针对WinXP、Vista、Win7、Win8、Win8.1等新旧系统全部推出修补程式，应尽快检查电脑，还没安装就赶快安装。#