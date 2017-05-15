基民盟赢北威州地选 默克尔连任形势大好 国际新闻

（柏林15日综合电）德国北莱茵-威斯特法伦州周日举行地方选举，票站调查显示，总理默克尔所属的基督民主联盟（CDU）在这个德国人口最多州份击败了中间偏左的社会民主党（SPD），这对9月大选默克尔的对手构成重大打击。

据官方点票结果显示，默克尔的基民盟以大约33%对31.2%的得票率，击败社民党，而社民党的盟友绿党，得票率只有6.4％。社民党州长克雷夫特和绿党的联合政府在州议会失去大多数，舒尔茨在选举结束后不久承认落败，克拉夫特更为败选引咎辞职，基民盟的拉舍特将取代克雷夫特的州长位置。

包括科隆、杜塞尔多夫和鲁尔工业区在内的北莱茵-威斯特法伦州，自1966年以来，一直是由中间偏左的SPD领导，但有5年除外。北莱茵-威斯特法伦州拥有人口1790万，几乎占德国人口四分之一，也是9月24日全国选举中默克尔社会民主党挑战者舒尔茨的家乡。

近日民调显示，SPD和基民盟的支持率咬紧，虽然舒尔茨接任SPD党魁之初支持度高企，但未能在其后两次地方选举转化为SPD的选票，反而是基民盟大胜。舒尔茨能否在9月大选力阻默克尔连任，今次地方选举被视为其中一个重要的试炼场。