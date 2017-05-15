假警要胁网络女主播 取金钱后迫上床 国际新闻

（长沙15日综合电）湖南长沙一名刘姓网络女主播，应男网友邀请到酒店开房，男方承诺会给她5000元人民币（约3150令吉），惟双方见面时男方却自称警察，称正调查卖淫嫖娼，要将刘女拘捕。

刘女退还金钱，求男方帮忙，更被男方要胁，迫刘女与其发生性关系。刘女事后觉得被骗，上周一到派出所报案，警方日前将疑犯抓获，朱男已供认假冒警察抢劫及诈骗。

据悉，刘女本月6日网聊认识疑犯，翌日疑犯提出两人在酒店开房，并承诺会给她5000元。刘女当晚应邀见面，疑犯立即将现金交给刘女。刘女收好钱后，疑犯要她先去洗澡。洗澡后，疑犯自称是调查卖淫的警员，并给刘女带上手铐，声称要将其带返派出所，要拘留15天，罚款8000元。

过后，疑犯更要求刘女要给他好处，刘女即时将5000元还给他，并再用手机转帐5000元给疑犯，恳求他帮忙。疑犯其后又要求回报，诱迫刘女和他发生性关系。

刘女回家后，向朋友哭诉，朋友提醒她可能被骗。刘女才于上周一到芙蓉分局五里牌派出所报案。警方接报后展开调查，于上周三抓获疑犯朱姓男子。#